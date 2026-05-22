한토신, '여의도 장미' 재건축 사업시행자 지정…49층 아파트로 재탄생

여의도 장미아파트 조감도/사진제공=한국토지신탁

한국토지신탁이 서울 여의도 장미아파트 재건축사업의 사업시행자로 지정됐다.

한국토지신탁은 지난 21일 영등포구청으로부터 여의도 장미아파트 재건축사업 사업시행자 지정 고시를 받았다고 22일 밝혔다. 장미아파트 재건축은 동의서 징구 3주 만에 지정 요건을 충족하면서 사업 추진이 본격화됐다.

1978년 준공된 장미아파트는 196가구 규모의 노후 단지다. 재건축 필요성이 꾸준히 제기돼 왔지만 인근 여의도고등학교의 일조권 영향으로 기존 최고 49층 계획이 8~16층 수준으로 축소될 수 있다는 우려가 나오면서 그간 사업 추진에 난항을 겪었다.

한국토지신탁은 일조권 문제 해결과 사업성 확보를 위해 내부 전문인력을 활용해 설계 검토를 진행했다. 그 결과 교육환경영향평가상 일조권 기준을 충족하면서도 당초 목표한 최고 49층 계획과 한강 조망을 살릴 수 있는 사업계획안을 마련했다. 재건축이 완료되면 장미아파트는 380여 가구 규모의 신축 아파트로 탈바꿈할 예정이다.

장미아파트 재건축 추진준비위원회는 "한국토지신탁의 해결안을 바탕으로 토지등소유자와 정보를 투명하게 공유하며 협력해왔다"며 "빠른 시일 내 동의서 징구 요건을 충족해 사업 추진 동력을 마련했다"고 밝혔다.

현재 여의도 일대에서는 다수 노후 아파트 단지가 재건축을 추진 중이다. 장미아파트는 상대적으로 늦게 재건축에 뛰어들었지만 소유자 간 협력과 사업시행자와의 소통을 바탕으로 사업시행자 지정 절차를 마무리하며 사업 추진에 속도를 내게 됐다.