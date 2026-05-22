코레일, 계열사와 '행동규범 이행 협의회' 개최…"윤리·인권경영 강화"

한국철도공사(코레일)와 5개 계열사 인권경영 담당자들이 22일 오후 대전사옥에서 ‘공사·협력사 행동규범 이행 협의회’를 개최했다./사진제공=코레일

한국철도공사(코레일)가 계열사들과 함께 윤리·인권경영 강화에 나섰다. 코레일은 22일 대전 본사에서 5개 계열사와 함께 '행동규범 이행 협의회'를 열었다고 밝혔다.

회의에는 코레일유통과 코레일로지스, 코레일관광개발, 코레일네트웍스, 코레일테크 등 계열사 인권경영 담당자들이 참석했다.

이번 협의회는 지난해 새롭게 마련된 '한국철도공사 협력사 행동규범'의 실천 공감대를 형성하고 공사와 계열사 간 윤리·인권경영 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

행동규범에는 △윤리경영 △노동자 인권 보호 △안전·보건 △환경보호 등 4개 분야의 주요 실천 사항이 담겼다. 코레일은 이를 통해 협력사와 함께 법과 윤리를 준수하고 사회적 책임 이행을 강화한다는 방침이다.

참석자들은 각 사의 인권경영 추진 현황을 공유하고 행동규범 준수를 위한 협조 사항과 공동 실천 방안 등을 논의했다. 코레일은 협의회를 시작으로 관련 회의를 연 2회 정례 개최하고 행동규범 이행 현황과 인권경영 추진 실적을 지속 점검할 계획이다.

박화영 코레일 인재경영본부장은 "공사와 계열사가 인권경영 실천 방안을 함께 추진하고 정기적으로 소통하며 협력 체계를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.