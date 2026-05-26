공원에 둘러싸인 핵심입지…자연에 도심 인프라를 더했다

2026 대한민국 주거서비스대상에서 친환경부문 최우수상을 수상한 롯데건설의 구리역 롯데캐슬 시그니처는 쾌적한 주거환경과 잘 갖춰진 도심 인프라를 함께 누릴 수 있는 핵심 입지를 자랑한다.

구리역 롯데캐슬 시그니처는 인창중앙공원, 구리역공원, 체육공원, 돌다리공원, 여울목공원 등 공원에 둘러싸인 아파트 단지다. 특히 체육공원은 단지 출입로와 맞닿아 있어 단지를 나서면 바로 녹지공간을 누릴 수 있다. 주민들이 여가 및 휴식 생활을 즐기기에 최적의 조건을 갖췄다는 평가다.

단지는 경기도 구리시 인창동 289-29번지 일원에 들어서며, 지하 6층~지상 최고 42층, 11개 동, 전용면적 34~101㎡, 총 1180가구 규모로 조성됐다. 이 중 687가구가 일반분양으로 공급됐다. 전용면적별 일반분양 가구수는 △34㎡ 68가구 △46㎡ 56가구 △59㎡ A∙B∙C 264가구 △82㎡A∙B 205가구 △101㎡B 86가구 등으로 전용 85㎡ 이하 중소형이 공급 물량의 87%를 차지한다.

롯데건설 로고/사진제공=롯데건설

구리역 롯데캐슬 시그니처는 구리시에 세워진 첫 롯데캐슬 브랜드 아파트다. 핵심 입지에 들어서는 만큼 랜드마크로 자리매김할 것으로 기대된다.

먼저 교통망의 경우, 도보권 내에 구리역이 위치해 있다. 구리역은 경의중앙선과 더불어 서울 지하철 8호선 종점인 암사역에서 남양주 별내를 잇는 별내선이 지난다. 구리역을 통해 서울 접근이 경춘로, 아차산로 등의 주요 도로 접근도 수월하다.

편리한 생활 인프라도 누릴 수 있다. 단지 인근에 롯데백화점 구리점, 롯데하이마트 구리역점, 구리전통시장, CGV 등의 쇼핑 및 문화 편의시설이 있다. 또 한양대학교 구리병원, 구리보건소, 구리우체국, 구리시인창도서관 등 의료시설 및 공공기관∙시설도 인근에 위치해 있고 교문초, 인창초, 인창중∙고교 등 다수의 학교도 도보권 내에 있다.

여기에 더해 아파트, 주상복합, 오피스텔, 상가 등이 결합한 주거복합 대단지 장점도 기대된다. 커뮤니티 시설로는 피트니스 센터, 골프연습장, 작은도서관, 어린이집, 경로당 등이 들어선다.