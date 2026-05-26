공기질까지 관리하는 아파트 단지…특화설계로 삶의 질도 'UP'

'e편한세상 부천 어반스퀘어' 단지 투시도 /사진제공=DL이앤씨

2026 대한민국 주거서비스대상에서 주거서비스 부문 최우수상을 받은 DL이앤씨(82,200원 ▲1,500 +1.86%)의 'e편한세상 부천 어반스퀘어'는 경기 부천 원미구 소사동 48-21번지 일원에 조성되는 대단지 아파트다. 단지는 지하 3층~지상 38층, 13개 동, 총 1649가구 규모로 조성된다.

입주민의 교통과 생활 인프라를 동시에 갖춘 입지에 DL이앤씨의 주거서비스와 특화 설계를 적용, 주거 품질을 한층 높였다. 단지 바로 앞에는 지하철 1호선과 서해선 환승역인 소사역이 있다. 마곡, 구로, 가산 등 주요 업무지구는 물론 여의도, 광화문, 강남 등 서울 주요 지역으로 이동하기 편리하다. GTX-B 노선이 정차할 예정인 부천종합운동장역도 한 정거장 거리에 있어 향후 광역 교통망 개선 효과도 기대된다.

입주민을 위한 커뮤니티 시설도 다양하게 계획됐다. 단지에는 게스트하우스를 비롯해 온탕과 냉탕, 건식 사우나를 갖춘 사우나 시설이 들어선다. 피트니스, GX룸, PT룸, GDR이 적용된 실내골프연습장, 스크린골프룸 등 운동시설도 마련된다. 올데이 다이닝, 라운지카페, 작은도서관 등 일상 편의를 높이는 공간과 어린이집, 키즈라운지, 키즈스테이션, 스터디라운지 등 자녀를 위한 시설도 함께 배치된다.

DL이앤씨의 주거 플랫폼인 'C2 하우스'도 적용된다. C2 하우스는 가족 구성원의 생활방식 변화에 맞춰 공간을 유연하게 활용할 수 있도록 개발한 주거 설계다. 입주자 취향에 따라 인테리어 옵션을 선택할 수 있는 '디 셀렉션'도 도입된다.

쾌적한 주거환경을 위한 조경과 공기질 관리 시스템도 갖췄다. 단지에는 e편한세상 브랜드의 프리미엄 조경 설계인 '드포엠'이 적용된다. 중앙에는 잔디마당과 수공간, 휴게공간이 어우러진 '드포엠 파크'가 조성되고 미세먼지 저감을 위한 숲과 미스트 분사시설을 갖춘 '미스티포레'도 들어선다. 세대 내부와 단지 내 공기질을 관리하는 '스마트 클린&케어 솔루션'도 적용된다.

DL이앤씨 관계자는 "e편한세상 부천 어반스퀘어는 소사역 초역세권 입지와 대단지 규모, 브랜드 특화 설계가 결합된 단지"라며 "입주민의 생활 편의와 주거 만족도를 높일 수 있는 다양한 서비스를 제공할 계획"이라고 밝혔다.