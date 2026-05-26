학교·GTX·호수공원이 한곳에…생활밀착형 주거단지 주목

의왕역 SK VIEW 조감도 /사진제공=SK에코플랜트

SK에코플랜트의 '의왕역 SK VIEW'가 머니투데이가 주최한 '2026 대한민국 주거서비스 대상'에서 생활인프라 부문 최우수상을 받았다. 교통과 교육, 커뮤니티, 녹지 등을 두루 갖춘 생활밀착형 주거 환경이 높은 평가를 받았다.

의왕역 SK VIEW는 경기 의왕시 삼동 192-244번지 일원에 조성되는 재개발 단지다. 지하 3층~지상 최고 34층, 13개 동, 총 1857가구 규모로 조성되며 이 가운데 820가구가 빠르면 다음달 말 일반분양 예정이다. 실수요 선호도가 높은 전용 59㎡·84㎡ 중심 구성과 함께 세대당 주차대수를 1.51대로 계획했다. GTX-C 등 교통 호재와 맞물려 향후 의왕역 일대 대표 랜드마크 단지로 자리매김할 것이란 기대가 나온다.

단지는 1호선 의왕역 바로 앞에 위치한 역세권 입지를 갖췄다. 서울역과 용산, 시청 등 주요 도심으로 환승 없이 이동할 수 있고 의왕IC를 통해 과천봉담도시고속화도로와 영동고속도로, 수도권제1순환고속도로 접근도 용이하이하다.

향후 교통 호재도 예정돼 있다. GTX-C 노선이 2029년 개통 목표로 추진 중이다. 개통 시 의왕역에서 삼성역까지 약 20분대 이동이 가능할 전망이다. 신분당선 연장과 인덕원~동탄 복선전철 등 추가 광역교통망 계획도 진행 중이다. 수도권 남부 교통 허브 입지에 대한 기대감이 크다.

생활 인프라도 강점으로 꼽힌다. 의왕부곡초와 부곡중, 의왕고 등이 도보권에 있고 평촌 학원가 접근성도 우수하다. 의왕테크노파크와 군포첨단산업단지 등 산업 인프라와 가까워 직주근접 여건을 갖췄고 안양·군포·수원 생활권 연계도 가능하다.

대단지 규모에 걸맞은 커뮤니티 시설도 눈길을 끈다. 피트니스와 GX룸, 필라테스, 스크린골프장 등 운동시설과 게스트하우스, 사우나, 작은도서관, 스터디룸, 주민카페 등을 조성해 다양한 연령대 입주민 수요를 고려했다. 일부 세대에서는 왕송호수 조망도 가능하다.

쾌적한 주거환경도 강점이다. 단지 인근 왕송호수공원에는 캠핑장과 레일바이크 등 다양한 레저시설이 조성돼 있고 부곡체육공원과 덕성산 등 녹지 공간도 풍부하다. 교통과 생활 편의, 자연환경을 함께 누릴 수 있는 주거 여건을 갖췄다는 평가다.