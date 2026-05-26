국내 최고 국제학교 인프라…제주영어교육도시를 수놓다

올해 '머니투데이 대한민국 주거서비스 대상'에서 커뮤니티 부분 최우수상을 받은 한화 건설부문의 '한화포레나 제주에듀시티'는 서귀포시 대정읍 보성리에 위치한 503세대(지하 1층~ 지상 5층, 28개동) 단지다.

제주영어교육도시까지 차량으로 5분이면 이동할 수 있는 입지 강점이 단지의 정체성을 대변한다. △한국국제학교 제주 △노스런던컬리지에잇스쿨 제주 △브랭섬홀 아시아 △세인트존스베리아카데미 제주 등 국내 최고 수준의 국제학교 인프라에 인근에 위치했다. 단지의 입지 장점을 한층 살리기 위해 단지 내 셔틀버스를 이용해 제주영어교육도시까지 통학할 수 있도록 지원한다.

다섯번째 국제학교인 폴던 사이언스 아카데미 애서튼도 올해 상반기 착공을 목표로 사업을 추진하고 있다. 유치원부터 고등학교까지 총 1354명 규모인 만큼 제주 교육도시의 규모가 커지면서 주변 주거지에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다. 폴던 사이언스 아카데미 애서튼은 2028년 개교가 목표다.

2.6m의 높은 천장고와 층간소음 저감 설계, 법정 기준을 훌쩍 웃도는 42%의 조경률 등 쾌적하고 조용한 공원형 단지를 표방한다. 또 세대당 약 1.92대 규모의 지하주차장을 마련해 안전하고 쾌적한 지상공간을 확보했다.

커뮤니티 시설로는 골프 트레이닝센터, 피트니스센터, GX룸, 독서실, 스터디룸, 게스트하우스, 어린이집, 돌봄시설 등이 포함된다. 특히 골프시설에는 트랙맨 레인지(TrackMan Range) 시스템이 도입됐다. 트랙맨 레인지는 투어에서 검증된 레이더 기술을 기반으로 골프공의 비행 데이터를 실시간으로 분석해 볼 스피드, 발사각, 비거리 등 다양한 샷 데이터를 확인할 수 있는 골프 트래킹 시스템이다.

이밖에 스마트앱, 고성능 CCTV를 포함한 단지·세대 보안시스템, 원패스 시스템, 주차 특화 시스템 등 다양한 스마트 주거 기술도 적용됐다.

한화 건설부문 관계자는 "유학 대신 국제학교를 선택하려는 학부모들의 관심이 높다"며 "추가 국제학교 설립 추진에 따른 교육도시 확장 기대감으로 향후 추가적인 주거 가치 상승도 기대된다"고 말했다.