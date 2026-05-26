큐브 입면에 태양광까지…한화포레나 새 외관 '비스타' 공개

다양한 크기의 큐브 요소를 적용해 입체감과 함께 시각적 리듬 감을 구현한 한화포레나 신규 외관 디자인 '포레나 Vista(비스타)' 투시도/사진제공=한화 건설부문

한화 건설부문이 한화포레나 아파트 브랜드의 신규 외관 디자인 '포레나 Vista(비스타)'를 공개했다.

26일 한화 건설부문에 따르면 이번 '포레나 Vista'는 건물 외곽 라인을 강조한 큐브형 입면 디자인이 핵심이다. 다양한 크기의 큐브 요소를 적용해 입체감과 시각적 리듬감을 구현했으며 포레나 블루와 웜그레이 계열의 톤온톤 컬러 조합으로 세련된 이미지를 강조했다.

옥상 구조물에는 포레나 브랜드 마크(FORENA)의 세리프(Serif) 곡선을 시각적 모티브로 반영했다. 건물 측면에는 입체적 브랜드 패턴을 적용해 보는 위치에 따라 다른 질감이 느껴지도록 설계했다.

최근 공동주택 시장에서 확대되는 친환경 트렌드도 반영했다. 외관 디자인과 일체화된 BIPV(Building Integrated Photovoltaic·건물일체형 태양광) 모듈을 적용해 친환경성과 디자인 완성도를 동시에 높였다는 설명이다.

한화 건설부문은 외관 특화 요소를 강조한 '포레나 Vista' 시그니처 라인도 함께 선보였다. '포레나 크리스탈 쉐브론'으로 이름 붙인 상품은 유리 마감과 금속 소재를 결합한 커튼월 방식으로 절제된 광택과 질감을 구현한 것이 특징이다. 유리 마감 접합부에는 패턴형 경관조명을 적용해 야간 경관 차별화도 꾀했다.

김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 "이번 '포레나 Vista' 디자인은 한화포레나의 디자인 경쟁력을 강화하기 위한 결과물"이라며 "상품을 넘어 도시의 풍경을 바꾸는 작품으로서 새로운 디자인을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

한편 한화 건설부문은 이번에 개발한 '포레나 Vista' 외관 디자인을 향후 한화포레나 신규 분양 단지에 점진적으로 적용할 예정이다.