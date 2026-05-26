오세훈측 "비전문가 고백 정원오, 서울 맡길 수 없어"…GTX 토론 거부 공세

[서울=뉴시스] 김명년 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 오전 서울 종로구 선거캠프에서 '170여개동, 7개 노선, 83개 역'을 의미하는 숫자가 적힌 티셔츠를 입고 '내집 앞 10분 전철역' 도시철도 공약발표를 하고 있다. 2026.05.26. [email protected] /사진=김명년

오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측이 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 향해 "스스로 비전문가라고 고백한 정 후보는 서울시장 자격이 없다"고 비판했다.

신주호 오 후보 선거대책위원회 청년대변인은 26일 논평에서 정 후보가 라디오 인터뷰 도중 GTX(수도권광역급행철도) 관련 토론 질문에 "비전문가들끼리 토론한다고 해결이 되나"라고 답한 것을 두고 "사실상 토론을 거부한 것"이라며 이같이 밝혔다.

신 대변인은 "정 후보는 스스로 인정했듯 전문가도 아니면서 그동안 대체 왜 본인이 전문가인 듯 행세했느냐"며 "정 후보는 '나는 전문가가 아니다'라고 고백한 것이나 다름없다"고 주장했다.

이어 "그렇다면 왜 그동안 정 후보와 민주당은 GTX 문제를 공세의 수단으로 삼았느냐"며 "모르는 문제를 기반으로 공세에 나섰다는 것을 자인한 정 후보의 후안무치가 놀라울 따름"이라고 했다.

신 대변인은 정 후보가 GTX 문제를 '정치쟁점화'라고 언급한 데 대해서도 "잘 알지도 못하면서 시민을 불안에 빠뜨린 '정치쟁점화'의 주범이 바로 정 후보 아니냐"고 반박했다.

또 "민주당이 가열차게 비판하는 내용을 주제로 토론하면 본인들에게 유리한 지형이 형성될 것"이라며 "오히려 민주당이 발 벗고 나서 GTX 토론을 강력히 주장하는 것이 상식"이라고 했다.

신 대변인은 "그런데도 정 후보는 자신이 없긴 없는 모양"이라며 "정 후보 측에 유리한 토론마저 꽁무니를 빼고, 일방적인 무지성 비판만 일삼는 정 후보의 한심한 계략이 애처로울 따름"이라고 했다.

그러면서 "비전문가인 정원오 후보, 서울 전문가인 오세훈 후보의 대결 구도가 자리매김했다"며 "정 후보에게 서울을 맡길 수 없다는 것만 확실해지고 있다"고 했다.

신 대변인은 "정 후보와 민주당은 이 시간 이후부터 GTX 문제를 공세의 수단으로 삼지 말라"며 "제대로 알지도 못하는 정파가 선거에서 이기겠다는 정략적 야욕에 함몰돼 공포 마케팅으로 일관한다면 시민의 거센 심판에 직면할 것"이라고 덧붙였다.