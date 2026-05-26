삼성E&A, 내달 2일 글로벌 에너지 리더 총집결…'테크포럼' 개최

삼성E&A(54,900원 ▲1,500 +2.81%)가 글로벌 에너지 기업과 기관 관계자들을 한자리에 모아 미래 에너지 산업 방향성과 혁신 기술을 논의하는 '삼성E&A 테크포럼'을 개최한다.

삼성E&A는 다음달 2일 서울 강동구 상일동 글로벌엔지니어링센터(GEC)에서 '삼성E&A 테크포럼(SAMSUNG E&A Tech Forum)'을 연다고 26일 밝혔다.

행사에는 아드녹(ADNOC), 엑슨모빌(ExxonMobil), 페트로나스(Petronas) 등 글로벌 발주처를 비롯해 보잉(Boeing), 에어리퀴드(Air Liquide), 베이커 휴즈(Baker Hughes), 하니웰(Honeywell), 넬(Nel), 대한항공, 한국CCUS추진단 등 국내외 에너지 기업·기관 약 200곳에서 600여명이 참석할 예정이다.

올해로 3회째를 맞는 삼성E&A 테크포럼은 글로벌 에너지 산업 관계자들이 산업 인사이트를 공유하고 신규 사업 기회와 파트너십을 발굴하는 교류 플랫폼으로 자리잡고 있다.

특히 삼성E&A는 수소, 암모니아, 지속가능항공유(SAF), 수처리 등 미래 에너지 분야 기술과 수행 혁신 역량을 소개하며 글로벌 에너지 기술 기업으로서 입지를 강화하고 있다.

이번 포럼은 'Energy Realism: Continuity, Diversity, Velocity(에너지 현실주의: 지속성·다양성·신속한 실행)'를 주제로 열린다. 기존 화공 중심 에너지 산업의 지속성과 함께 수소·청정에너지·탄소포집(CCUS)·수처리 등 에너지 포트폴리오 다변화, AI(인공지능)·DT(디지털전환)·로보틱스 기반 프로젝트 혁신 등을 폭넓게 다룰 예정이다.

행사는 남궁홍 삼성E&A 대표이사 사장의 개회사를 시작으로 에너지·혁신기술·금융 분야 전문가 발표와 패널토론, 세미나 등으로 진행된다.

별도 전시 공간에서는 에어리퀴드, 톱소(Topsoe), 넬 등 글로벌 에너지 기업 전시 부스와 함께 삼성E&A의 LNG, 뉴에너지, AI, 로보틱스, 안전·품질 관련 기술 솔루션도 공개된다.

삼성E&A는 최근 e-메탄올, 저탄소 암모니아, SAF, LNG+CCS 등 미래 에너지 사업 확대에 속도를 내고 있다. 이에 맞춰 기존 △화공 △비화공 중심 사업 구조도 올해부터 △화공 △첨단산업 △뉴에너지(New Energy) 체계로 개편했다.

삼성E&A 관계자는 "이번 포럼이 기술 발전과 신규 사업 창출, 파트너십 구축 등 글로벌 에너지 산업의 현재와 미래를 연결하는 통합 플랫폼이 되길 바란다"며 "차별화된 수행 혁신과 기술력, 글로벌 파트너십을 바탕으로 시장을 선도해 나갈 계획"이라고 말했다.