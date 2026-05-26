금호건설, 부산 에코델타시티 3289억 민참사업 따냈다

'에코델타시티 8블록 민간참여 공공분양주택 건립사업' 투시도/사진제공=금호건설

금호건설(4,305원 ▼130 -2.93%)이 부산 에코델타시티 내 공공분양 주택사업 우선협상대상자로 선정되며 민간참여 공공주택 시장에서 수주 행보를 이어가고 있다.

금호건설은 부산도시공사(BMC)가 발주한 '에코델타시티 8블록 민간참여 공공분양주택 건립사업' 우선협상대상자로 선정됐다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 부산 강서구 강동동 3976 일원에 지하 2층~지상 16층, 14개 동, 전용면적 59~84㎡, 총 1057가구 규모의 공공분양 아파트를 조성하는 프로젝트다. 총 사업비는 3289억원 규모다.

금호건설은 지분 50.1%를 보유한 주관사로 사업을 이끌며 경동건설, HJ중공업, 삼미건설, 지원건설이 공동 참여한다. 단지에는 금호건설 주거 브랜드 '아테라(ARTERA)'가 적용될 예정이다.

금호건설은 단지 특성에 맞춘 통합 디자인과 특화 설계를 제안해 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다. 회사 측은 낙동강과 근린공원 입지를 활용한 친환경 주거단지를 조성할 계획이다.

특히 주변 경관을 고려한 조망 설계와 특화 정원을 도입하고, 낙동강 조망이 가능한 랜드마크 동에는 스카이라운지를 조성해 차별화된 상품성을 강화할 방침이다. 제로에너지 5등급 인증과 녹색건축 우수등급 인증도 추진한다.

착공은 2028년 4월, 준공은 2031년 8월 예정이다.

금호건설은 최근 울산도시공사가 발주한 '유홈 율동·상안 민간참여 공공주택사업' 우선협상대상자로 선정되는 등 민간참여 공공주택 분야에서 잇따라 성과를 내고 있다. 해당 사업은 총 사업비 1364억원 규모로 울산 북구 일대에 총 483가구 공공주택을 공급하는 프로젝트다.

금호건설 관계자는 "이번 우선협상대상자 선정은 아테라 브랜드 경쟁력과 민간참여사업 수행 역량을 다시 한번 인정받은 결과"라며 "차별화된 설계와 상품성을 바탕으로 지역을 대표하는 주거단지를 조성할 것"이라고 말했다.