경북도, 김천~구미 광역철도 사업 추진 속도

경북도는 26일 대구권 광역철도 2단계인 김천~구미 구간 사업 추진이 속도를 내게 됐다고 밝혔다.

김천~구미 구간은 당초 국가철도망 지정 기준 총사업비가 458억원이었으나 국토부 사전타당성조사 결과 총사업비가 500억원을 초과하면서 예비타당성조사 대상에 해당됐다.

그러나 지난 3월 예타 대상 기준금액을 총사업비 500억원에서 1000억원 상향 방안이 확정되며 사업 추진 여건이 크게 개선될 것으로 기대되고 있다.

이 사업은 2021년 7월 국토교통부 제4차 국가철도망 구축계획에 신규 사업으로 반영됐으나 당시 광역철도 지정 기준인 '권역별 중심지 반경 40㎞' 제한으로 제4차 대도시권 광역교통시행계획에는 포함되지 못했다.

정부가 국가균형발전과 지방 광역철도망 확충을 위해 광역철도 지정 범위를 제한하던 반경 40㎞기준을 삭제하면서 2024년 8월 제4차 대도시권 광역교통시행계획 변경에 신규 반영되기도 했다.

황명석 경북도지사 권한대행은 "김천~구미 광역철도는 대경권 서부지역의 생활권을 넓히고 철도교통 소외지역의 불균형을 해소하는 핵심 기반시설"이라며 "대구권 광역철도의 단계별 확장을 통해 대구경북 경제통합과 메가시티 구축, 균형발전과 인구유입 효과를 높여 지역소멸 위기 극복에 힘을 쏟겠다"고 말했다.

한편 2024년 12월 개통한 대구권 광역철도 1단계 구미~경산 구간은 경부선 기존 선로의 여유 용량을 활용한 저비용·고효율 철도망으로 비수도권 최초의 광역철도라는 상징성을 갖는다.

개통 후 1년 동안 누적 이용객 512만명을 기록하는 등 생활권 획장 노선으로 평가받는다.