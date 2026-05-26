"집은 이제 삶의 질"…2026 대한민국 주거서비스대상 시상식 개최

26일 서울 중구 프레스센터에서 머니투데이 주최로 열린 '2026 대한민국 주거서비스대상' 시상식에서 시상자들과 수상자들이 기념촬영을 하고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 시계방향으로 정상령 DL이앤씨 주택사업본부 상무, 권혁진 HJ중공업 주택사업관리팀장, 김이탁 국토교통부 1차관, 강호병 머니투데이 대표, 박광호 한화 건축지원실장, 염석배 호반그룹 커뮤니케이션 팀장, 송종관 현대건설 주택사업부PD 상무, 김대성 SK에코플랜트 솔루션 설계 담당 임원, 한동준 대우건설 건축사업본부 마케팅팀 팀장, 최성주 GS건설 건축주택마케팅부문장, 송하상 롯데건설 소장, 김형욱 IPARK현대산업개발 소장. /사진=김창현 chmt@

머니투데이가 주관하고 국토교통부가 후원하는 '2026 대한민국 주거서비스대상' 시상식이 26일 성료했다.

이날 오후 3시 서울 중구 프레스센터 20층 프레스클럽에서 열린 시상식에는 김이탁 국토교통부 1차관, 강호병 머니투데이 대표를 비롯해 건설·주택업계 관계자들이 참석했다.

강호병 머니투데이 대표는 "한국 아파트 문화가 기능성과 편의성을 넘어 커뮤니티와 기술이 결합한 글로벌 수준의 주거 상품으로 진화하고 있다"며 "머니투데이는 업계의 노력을 계속 응원하겠다"고 말했다.

김이탁 국토교통부 1차관은 "이제 사람들은 단순히 평수나 브랜드가 아니라 층간소음, 육아 환경, 생활 편의성까지 고려해 집을 선택한다"며 "오늘 수상작들은 변화하는 주거 수요와 삶의 질 향상 방향을 잘 보여주는 사례"라고 밝혔다. 이어 "정부도 층간소음 저감과 공동시설 개선, OSC 기술 확산 등 국민이 체감할 수 있는 주거 품질 향상 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.

이번 시상식에서는 대우건설(29,450원 ▲900 +3.15%)이 '청주 푸르지오 씨엘리체'로 민간 부문 대상을, SH서울주택도시개발공사가 '안암 어울림센터'로 공공 부문 대상을 각각 수상했다.

대우건설 '청주 푸르지오 씨엘리체'는 스마트 3중 바닥구조 시스템을 적용해 층간소음을 줄이고 실거주 품질을 높인 점에서 높은 평가를 받았다. 수영장·사우나 등 다양한 커뮤니티 시설과 에너지 절감 시스템, 세대별 창고 등 생활 밀착형 주거서비스를 강화한 점도 대상 선정 배경으로 꼽혔다.

'안암 어울림센터'는 청년 창업 지원과 지역 복지·커뮤니티 기능을 결합한 복합 공간을 조성해 관·학·민 협력형 도시재생 모델을 구현했다. 골목과 연결되는 개방형 설계와 다문화·창업 지원 프로그램 등을 통해 노후 저층 주거지의 공동체 회복과 지역 활성화를 동시에 이끌어낸 점도 높은 평가를 받았다.

부문별 최우수상은 △디자인 부문 GS건설 '북오산 자이 드포레' △설계 부문 HJ중공업 건설부문 '시청역 해모로 센티아' △조경 부문 IPARK현대산업개발 '청주 가경 아이파크 6단지' △주거서비스 부문 DL이앤씨 'e편한세상 부천 어반스퀘어' △친환경 부문 롯데건설 '구리역 롯데캐슬 시그니처' △생활인프라 부문 SK에코플랜트 '의왕역 SK VIEW' △커뮤니티 부문 한화 건설부문 '한화 포레나 제주에듀시티' △스마트홈 부문 현대건설 '힐스테이트 양산더스카이' △AI 신기술 부문 호반건설 '호반써밋 시흥거모 B블록' 등에게 돌아갔다.

2026 대한민국 주거서비스대상은 머니투데이가 주관하고 △국토교통부 △대한건설협회 △한국주택협회 △대한주택건설협회 △주택도시보증공사(HUG)가 후원했다.