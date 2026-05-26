정청래, 유세일정 취소 후 서소문 사고 현장으로…"정쟁 표현 금지" 지침

정청래(가운데) 더불어민주당 대표 겸 중앙선거대책위원회 총괄 상임 위원장이 14일 오전 경북 울릉한마음회관에서 열린 주민 애로사항 청취 현장 간담회에서 인사말을 하고 있다. /사진=뉴시스

정청래 더불어민주당 대표가 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고와 관련해 "(관계 당국은) 한 사람이라도 더 다치지 않도록 최선을 다해달라"고 밝혔다.

정 대표는 26일 오후 충북 제천에서 후보 지원 유세를 하던 중 붕괴 사고 소식을 전해 듣고 이같이 말했다. 그는 "지금 제천에 오며 긴급 속보를 보니까 서소문 고가차도에서 사고가 있었다"며 "여러분이 다친 것으로 추정되는데 관계당국, 관계자 여러분은 신속하게 한 사람이라도 무사히 돌아오도록 최선을 다해달라"고 했다.

정 대표는 당초 이날 경북 안동시장을 찾아 후보 지원 유세에 나설 예정이었지만 일정을 급하게 취소했다. 그는 이날 SNS(소셜미디어)에 "관계 당국에서 최선을 다해 구해주시길 바란다"며 "안동유세를 취소하고 상경 중"이라고 적었다.

민주당 중앙선거대책위원회는 이날 공지를 통해 "사회적 애도 분위기와 국민 안전을 고려한 전국 유세 지침을 각 시도당 및 후보자 캠프에 전파했다"고도 밝혔다.

공지에는 △구조 활동 완료 시까지 차분한 유세 기조 유지 △과도한 율동, 로고송 등 선거운동 전반 언행 유의 △사고 수습에 방해되는 허위정보 및 추측성 발언 엄금 △사고 수습까지 정쟁성 표현 및 자극적 발언 금지 △선거운동 시 안전 유의 및 엄정한 기강 확립 등이 담겼다.

김현정 민주당 대변인은 이날 서면브리핑에서 "현재 대통령실과 행정안전부에서도 즉각적으로 소방청과 경찰청, 서울시, 서대문구 등 관계기관에 지시해 가용한 인력과 장비를 총동원해 인명구조에 나서고 있다"고 했다.

그러면서 "정부 여당은 더 이상의 희생자가 나오지 않도록 부상자 치료와 혹시 모를 매몰자 구조에 만전을 기하겠다"며 "안전 미흡과 사고 책임은 반드시 묻겠다"고 덧붙였다.