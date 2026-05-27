이촌동 반도아파트 재건축 사업 박차…정비계획 주민공람 실시

반도아파트 위치도/사진제공=용산구청

서울 용산구가 이촌동 반도아파트의 재건축사업에 박차를 가한다.

용산구는 다음달 29일까지 '반도아파트 재건축사업 정비구역 및 정비계획(안)'에 대한 주민 공람을 실시한다고 27일 밝혔다.

대상지는 이촌동에 위치한 반도아파트 일대 1만 6369㎡로 향후 최고 58층 이하, 276가구 규모 공동주택 단지가 들어설 예정이다.

1977년 준공된 반도아파트는 노후 공동주택으로 한강과 광역 통경축에 인접한 입지적 강점을 갖고 있다. 그러나 강변북로와 동작대로 등으로 주변 지역과 단절돼 한강변 공동주택의 잠재력을 충분히 살리지 못했다는 평가를 받아왔다.

이에 구는 이번 정비계획(안)을 통해 반도아파트를 한강변 경관특화단지로 재편한다는 구상이다. 주변 공동주택 단지와 조화를 이루는 스카이라인을 형성하고 남산 조망이 가능한 단지 내부 통경축을 확보해 개방감 있는 도시경관을 조성할 계획이다.

또한 이촌한우리공원과 연계한 한강변 개방형 공동체(커뮤니티) 시설과 보도형 전면공지를 조성해 주민 보행과 여가 환경을 개선하고 공공임대주택 공급을 포함해 공공성도 함께 강화할 계획이다.

이번 계획은 지난해 11월 신속통합기획 자문사업(Fast-Track) 신청을 시작으로 서울시 자문회의를 두 차례 거쳐 마련됐다.

관련 서류는 공람 기간 동안 용산구청 주택과(7층)와 반도아파트 주택재건축정비사업 추진준비위원회에서 열람할 수 있다. 의견 제출은 동일 기간 용산구청 주택과에서 가능하다.

구는 향후 주민설명회와 구의회 의견청취 등 관련 절차를 거쳐 서울시에 정비구역 및 정비계획 결정을 요청할 예정이다.

박희영 용산구청장은 "이촌동의 핵심 입지에 위치한 반도아파트가 한강변의 새로운 경관특화단지로 거듭나길 기대한다"며 "사업이 신속하고 원활하게 추진될 수 있도록 구에서도 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.