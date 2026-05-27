"삼전닉스에게 감사"…1년 수익 100억 인증한 공기업 직장인

27일 직장인 익명 커뮤니티에 올라온 '1년 동안 100억 버는 게 가능하구나'라는 제목의 게시글 중 수익 인증 화면 갈무리./사진=온라인 커뮤니티

주식 투자로 '1년간 100억원'의 수익을 인증한 직장인이 화제다.

27일 직장인 익명 커뮤니티에 '1년 동안 100억 버는 게 가능하구나'라는 제목의 글이 게시됐다.

기후에너지환경부 산하 공기업 한국서부발전 소속이라고 밝힌 작성자 A씨는 "오늘 그냥 계산해봤는데 최근 1년 수익 100억 달성했다"며 "내가 했는데도 얼떨떨하다"고 적었다.

A씨는 자신의 투자 방식에 대해 "(단기)트레이딩이라서 거래금액이 엄청 많다"고 설명했다. 이어 "삼전닉스에게 깊은 감사를"이라고 덧붙였다. '삼전닉스'는 개인투자자들 사이에서 삼성전자와 SK하이닉스를 함께 부르는 표현이다.

A씨가 공개한 계좌정보에는 지난해 5월부터 이달까지 투자수익이 표시돼 있었다. 한 계좌의 투자 수익은 88억원으로 수익률은 653.95%로 나타났다.

해당 수익률을 기준으로 역산하면 순입금 기준 원금은 약 13억6000만원 수준으로 추정된다. 공개된 수익액을 단순 합산하면 약 100억8000만원에 이른다. 다만 이 계좌가 실제인지는 확인되지 않았다.

이 사연에 누리꾼들은 "이게 된다고", "원래 시드가 많았다", "은퇴 안 하냐", "1억만 달라"는 등의 반응을 남겼다. 일부는 고액 투자 수익에 따른 세금 문제를 언급하기도 했다.