유베이스, 음성 AI전문기업 '리턴제로' 인수..."AI테크기업 도약"

왼쪽부터 이참솔 리턴제로 대표, 목진원 유베이스 그룹 대표/사진=유베이스

유베이스그룹이 음성 인식 인공지능(AI) 스타트업 '리턴제로'를 인수했다고 27일 밝혔다.

리턴제로는 글로벌 수준의 AI 음성 인식 및 엔지니어링 역량을 보유한 음성 AI 전문기업이다. 고성능 대용량 처리에 최적화된 백엔드 서버 아키텍처를 기반으로 업계 최고 수준의 실시간 처리 성능(RTF)과 동시 접속 효율을 구현해 글로벌 개발자 커뮤니티에서도 기술력을 인정받았다.

두 회사는 지난 26일 서울 서초구 소재 리턴제로 본사에서 유베이스의 리턴제로 인수를 위한 협약을 체결했다. 협약식에는 목진원 유베이스 대표와 이참솔 리턴제로 대표 등 양사 주요 관계자들이 참석해 상호 발전을 위한 구체적인 협력 방안과 미래 비전을 논의했다.

유베이스는 이번 인수를 통해 음성 AI 기술력까지 내재화함으로써 AI 에이전트 중심의 사업 모델 대전환을 가속화하고 업계와의 기술 격차를 벌린단 전략이다. 유베이스는 글로벌 AI 전환 흐름 속에서 컨택센터 산업의 구조적 변화를 주도하며 AICC(AI Contact Center) 시장을 선도해왔다.

특히 AI 솔루션 기업 '위고'와 컨택센터 솔루션 기업 '넥서스커뮤니티', '한일네트웍스' 등 AI 및 IT 솔루션 기업을 전략적으로 인수하며 100% 기술 내재화 체계를 완성했다. 지난해에는 컨택센터 상담 애플리케이션 개발기업 '센터링크'를 인수해 더욱 안정적인 고객 상담 환경을 구축했다.

목진원 유베이스 대표는 "이번 인수는 기술적 결합을 넘어 사람 상담사의 감성과 전문성에 최첨단 AI 기술을 더해 BPO(Business Process Outsourcing·외부 전문 업체가 콜센터 등 기업의 각종 업무 처리를 위탁받아 운영하는 시스템) 산업의 패러다임을 전환하는 신호탄이 될 것"이라며 "글로벌 무대에서도 우리의 모델이 새로운 기준이 될 수 있도록 속도를 내겠다"고 말했다.