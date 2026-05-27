대우건설, 안전·AI 기술 확보 나선다…우수 혁신 기업 공모

모집공고 포스터/사진제공=대우건설

대우건설이 오픈 이노베이션을 통해 스마트 안전과 인공지능(AI) 기반 건설 기술 확보에 나선다. 건설 현장 중심의 실증과 사업화 연계를 병행하며 중대재해 예방과 시공 품질 고도화를 동시에 추진하겠다는 전략이다.

대우건설은 한국건설기술연구원과 공동으로 '2026 대우건설 하이퍼 세이프티(Hyper Safety) & AI 오픈 이노베이션'을 개최하고 건설 현장 적용성이 높은 혁신 기술을 보유한 스타트업 및 예비 창업자를 공개 모집한다고 27일 밝혔다.

이번 프로그램은 디지털 전환과 스마트 건설 기술 도입을 가속화하기 위한 것으로 특히 현장 안전 강화에 초점을 맞췄다. 모집 분야는 △스마트 안전 및 품질 △AI △로보틱스 및 자동화 △항만 및 공항 △기타 혁신 아이디어 등 5개 부문이다. AI 기반 위험 예측, 디지털 트윈 기반 현장 모니터링, 지능형 BIM 품질관리, 건설 자동화 기술 등 중대재해를 사전에 차단할 수 있는 솔루션이 주요 대상이다.

공모는 오는 28일부터 다음달 19일까지 진행된다. 서류 심사와 발표 평가를 거쳐 우수 기업을 선발한다. 선정 기업은 실제 시공 현장에서 개념검증(PoC)을 수행하고 이를 통해 기술의 안전성 및 품질 개선 효과를 데이터 기반으로 검증받는다. 검증 결과가 우수한 기술은 현장 적용 확대 및 사업화로 이어질 전망이다. 선정 기업에는 최대 5000만원 규모 PoC 자금과 함께 공동 개발, 기술 컨설팅, 우선 구매 검토 등 후속 지원이 제공된다.

대우건설 관계자는 "이번 오픈 이노베이션은 혁신 기술을 보유한 스타트업과의 협업을 통해 건설산업의 중대재해 예방뿐 아니라 AI를 활용한 스마트 건설의 새로운 비전과 미래를 만들어가기 위한 프로그램"이라며 "당사가 중점적으로 추진하는 스마트 안전과 AI 기반 건설 혁신을 함께 이끌어갈 유망 기업들의 많은 참여를 기대한다"고 밝혔다.