중동 변수에 비료값 부담↑…정부, 적정 사용량 안내 확대

(대전=뉴스1) 김기태 기자 = 중동 사태가 장기화하면서 국제 비료 원료 가격이 급등 추세를 보이고 있어 하반기 농산물 및 식품 물가 상승 압력이 높아지고 있다. 6일 서대전농협 사정동지점 자재센터에서 직원들이 비축된 비료를 점검하고 있다. 2026.4.6/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(대전=뉴스1) 김기태 기자

이달 말부터 비료 사용량 정보를 구매 단계에서 바로 확인할 수 있게 된다. 중동 사태 장기화로 비료값 부담이 커지는 가운데 적정 사용량을 안내해 농가 부담을 줄이겠다는 취지다.

농림축산식품부는 28일부터 농촌진흥청의 표준 비료사용 정보와 농협 비료 판매 시스템을 연계해 농가에 작물별·필지별 적정 비료 사용량 정보를 제공한다고 27일 밝혔다. 이에 따라 농가는 비료 구매 단계에서 작물별 평균 양분 필요량에 기반한 권장 사용량을 즉시 안내받을 수 있다.

그동안 표준 비료사용 정보는 농진청 '흙토람' 사이트에서 별도로 제공돼 왔다. 하지만 농협 판매 시스템과 자동 연계되지 않아 농가가 실제 구매 단계에서 적정 사용량을 확인하고 반영하는 데 한계가 있었다.

정부는 이번 시스템 연계가 무기질비료 사용량 절감과 농가 경영비 안정 효과로 이어질 것으로 기대하고 있다.

이시혜 농산업혁신정책관은 "중동전쟁 장기화로 농가 경영비 부담이 지속되는 상황에서 비료 적정 사용 실천이 중요하다"며 "이번 정보 연계를 계기로 비료 판매 현장부터 적정 사용 문화를 정착시켜 무기질비료 사용량 절감과 농가 경영비 안정으로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.