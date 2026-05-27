공공기관 해외사무소 하나로 일원화…'K-마루' 2차 지역 선정

(서울=뉴스1) = 허장 재정경제부 2차관이 5일 오후 정부세종청사 중앙동에서 열린 공공기관 해외현지 '원스톱 지원체계(K-마루)' 구축에 관한 관계기관 협약식에서 인사말을 하고 있다. (재정경제부 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.2.5/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

정부가 공공기관 해외사무소 일원화 플랫폼인 'K-마루'의 확산을 위해 중국 베이징과 세네갈 다카르 등 글로벌 거점도시 2곳을 추가 선정한다.

재정경제부는 27일 오전 허장 제2차관 주재로 정부서울청사에서 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등 16개 관계기관과 'K-마루' 2차 선도지역 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

K-마루는 한국의 'K'와 한옥 바닥의 순우리말인 '마루'를 결합한 명칭으로 분산된 공공기관 해외사무소를 한곳으로 모으는 통합 플랫

폼이다. 행정 비용을 절감할 뿐만 아니라 한국 수출기업과 교민에게 원스톱 공공서비스를 제공하고 기관 간 유기적인 협업을 촉진하는 데 목적이 있다. 정부는 지난 2월 1차 선도지역으로 5개 도시(LA, 하노이, 나이로비, 두바이, 브뤼셀)를 선정했다.

이번에 추가된 거점은 아시아와 서아프리카의 핵심 요충지인 중국 수도 베이징과 세네갈 수도 다카르다. 수요자 접근성, 기존 공공기관의 유휴 공간 활용 가능성, 현지 상황 등을 종합적으로 고려해 선정했다고 한다.

베이징 K-마루는 최초의 민관 협력 모델로, 민간기업인 포스코홀딩스(포스코 베이징센터)의 협조를 얻어 민간의 우수한 인프라와 공공의 역량을 결합한 첫 번째 사례다. 특히 기존에 입주한 6개 기관에 더해 이번 MOU를 계기로 13개 기관이 추가로 입주하기로 확정되면서 총 19개 공공기관이 한곳에 집결한다. K-마루 기준 최대 규모다.

다카르 K-마루는 한국국제협력단(KOICA)을 주관기관으로 농업 분야 ODA(공적개발원조) 시행기관 간 시너지를 극대화하고, 한국의 선진 농업기술을 아프리카 현지에 전파할 예정이다. 정부는 이번 다카르 K-마루가 기존 KOTRA 중심의 주관기관 체제에서 벗어나 무역 외 분야로의 외연 확장을 이뤄냈다는 점에서 그 의의가 크다고 본다.

이번 사례를 토대로 향후 재외공관과 한국문화원 등을 주관기관으로 하는 다양한 형태의 K-마루를 지속적으로 추진하며 글로벌 거점을 다각화해 나갈 방침이다.

허 차관은 "대외 여건이 녹록지 않은 상황에서 K-마루가 우리 수출기업과 현지 교민들이 신뢰하고 먼저 찾을 수 있는 든든한 버팀목이 되길 바란다"며 "K-마루가 단순한 공간 통합을 넘어 현지의 애로사항을 실질적으로 해결하는 '수요자 중심의 공공 플랫폼'이 돼야 한다"고 강조했다.

정부는 앞으로도 공공기관 해외사무소가 다수 진출한 지역을 대상으로 K-마루 주관기관을 선정하고 선정된 주관기관을 중심으로 현지 여건에 맞는 자체적인 추진 계획을 수립하도록 하는 등 K-마루의 체계적인 확산을 위한 노력을 지속할 계획이다.