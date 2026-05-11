상조 서비스에 연 4% 금리까지… 'OK이자도받는상조적금' 출시

OK저축은행이 상조 제휴 혜택이 포함된 최고 연 4.0% 정기 적금 상품을 선보였다.

OK저축은행은 별도 상조 상품 가입 없이 필요할 때 상조 서비스를 누릴 수 있는 제휴 적금 상품인 'OK이자도받는상조적금'을 출시했다고 11일 밝혔다.

OK저축은행은 웅진프리드라이프, 고이장례연구소, 효성프라콘 등 3개 상조회사와 협업으로 상품을 기획했다. 상조 서비스에 별도로 가입하지 않아도 필요 시점에 원하는 제휴 상조회사를 선택할 수 있도록 설계됐다. 적금 이자에 제휴 상조사 할인 및 페이백 혜택을 누릴 수 있다.

가입 고객은 제휴 상조사 상품 이용 시 10% 가격 할인 혜택을 받을 수 있다. 일부 제휴사에 한해 장례가 발생할 경우 제휴 상조사 상조 이용 시 사용할 수 있는 '30만원 페이백 쿠폰'도 제공한다.

기본 금리는 연 3.0%(세전)로 마케팅 동의 시 연 1.0%포인트(P) 우대금리가 적용돼 최고 연 4.0%(세전) 금리 혜택을 누릴 수 있다. 가입 금액은 매월 3만원으로 가입 기간은 3년이지만 최대 3회까지 연장할 수 있어 최장 12년 동안 유지할 수 있다.

OK이자도받는상조적금 가입은 OK저축은행 모바일 앱에서 가입할 수 있다.

OK저축은행 관계자는 "OK이자도받는상조적금은 별도의 상조 상품 가입 없이 필요할 때 서비스를 이용할 수 있을 뿐만 아니라 자산을 쌓아갈 수 있도록 설계해 실용성과 선택권을 모두 높인 저축 상품"이라며 "앞으로도 고객의 생애주기와 생활 수요를 반영한 금융상품을 지속적으로 선보이며 차별화된 고객 서비스를 제공해 나갈 계획"이라고 밝혔다.