가족이랑 가입하면 최대 10% 할인… '삼성 가족대표 건강보험'

삼성생명이 5월 가정의 달을 맞아 가족이 함께 가입하면 보험료 할인을 제공하는 상품을 선보였다.

삼성생명은 '삼성 가족대표 건강보험'(무배당·무해약환급금형)을 출시한다고 12일 밝혔다.

삼성 가족대표 건강보험은 가족이 함께 가입하고 일정 요건을 충족하면 보험료 할인을 제공하는 삼성생명의 대표 건강보험 상품이다. 기존 배우자 및 직계존비속 중심이었던 할인 적용 대상을 형제·자매까지 확대했다.

가족 구성원 중 한 명이 중대질병으로 보험료 납입 면제 대상이 되면 다른 가족 계약의 보험료 할인율이 기존 5%에서 최대 10%까지 확대된다. 이와 함께 응급실 내원, 독감, 깁스 등 생활밀착형 보장을 담은 특약 6종을 신설해 가족 구성원 중 1인이 별도 심사와 고지 없이 한 계약으로 보장받을 수 있도록 했다.

이 상품은 암과 순환계질환 치료에 필요한 핵심 보장을 강화하고 고령화에 따른 보장 공백을 보완할 수 있도록 했다. 암 보장 영역에서는 상급종합병원과 국립암센터 등에서 비급여 수술·항암 약물치료·방사선치료를 받을 경우 암 진단일로부터 10년간 보장하는 '프리미엄클래스Ⅱ 암주요치료보장(상급종합병원플러스)특약'을 신설했다.

암 환자 치료 비용이 초기에 집중된 점을 고려해 3년 이내 치료 시 가입 금액 3배, 5년 이내 치료 시 가입 금액 2배, 그 이후는 가입 금액을 지급하는 '초기집중보장형 프리미엄클래스Ⅱ 암 주요 치료보장(상급종합병원플러스) 특약'도 개발했다.

아울러 70세 또는 80세 시점 이후 보장 공백이 발생되는 고객을 위해 암, 뇌혈관질환, 허혈심장질환 등 주요 질병의 진단·치료·입원 보장을 담은 '7080+ 특약' 16종도 마련했다.

최근 응급의료 이용 과정에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 대비할 수 있도록 응급실 재이송 내원까지 보장하는 '응급실 내원(재이송내원 포함) 특약'을 업계 최초로 신설했다. 재활 치료 수요 증가에 맞춰 '회복기 재활환자 입원(재활의료기관) 특약'도 탑재해 보장 범위를 확대했다.

이 밖에도 암 진단 고객과 가족을 위한 현물 제공형 특약 2종을 제공한다. '암 진단 후 암 스크리닝 검진 지원 특약', '특정 유방암 진단 후 예후·예측 검사 지원 특약'(온코타입DX검사) 등 단순 현금 형태 보험금이 아닌 검진 예약권 및 검사 제공으로 보장 영역을 넓혔다.

삼성생명 관계자는 "가정의 달인 5월을 기점으로 '가족 상품은 삼성생명'이라는 전략에 발맞춰 가족 테마를 확대하고 가족이 안심하고 함께 가입할 수 있는 상품을 출시했다"며 "앞으로도 고객과 가족의 보장 수요를 반영할 수 있는 상품 개발을 위해 노력하겠다"고 말했다.