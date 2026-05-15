SC제일은행, 1분기 순익 1049억…순이자마진 하락에 6.3% ↓

SC제일은행의 올해 1분기 당기순이익이 순이자마진(NIM) 하락 등으로 전년 동기 대비 감소한 것으로 나타났다.

SC제일은행은 1분기 당기순이익이 1049억원으로 전년 동기(1119억원)대비 70억원(6.3%) 줄었다고 15일 밝혔다.

자산관리 부문 실적 호조로 비이자이익이 크게 늘었지만 NIM 하락과 판관비 증가 영향으로 순이익이 축소됐다. 영업이익은 1363억원으로 지난해 1분기(1366억원)보다 3억원(0.2%) 감소했다.

1분기 이자이익은 2915억원으로 전년 동기(3073억원) 대비 158억원(5.1%) 감소했다. 여신 성장에도 NIM이 0.23%포인트(P) 하락한 영향이다. 비이자이익은 고액 자산가 증가에 따른 자산관리(WM) 부문 실적 개선으로 전년 동기(880억원) 대비 221억원(25.1%) 급증한 1101억원을 기록했다.

판매비와 관리비는 임금과 물가 상승으로 증가했다. 1분기 판매관리비는 2355억원으로 전년 동기(2260억원) 대비 95억원(4.2%) 늘었다. 임금 상승분은 지난해 말 진행된 특별퇴직으로 인한 인건비 절감 효과로 대부분 상쇄됐다.

총 기대신용손실(ECL) 및 기타 충당금은 298억원으로 전년 동기(327억원) 대비 28억원(8.7%) 감소했다.

올해 3월 말 기준 총여신 규모는 43조7363억원으로 지난해 3월 말(42조7784억원) 대비 9579억원(2.2%) 증가했다. 고정이하여신비율은 0.56%로 전년 동기(0.41%) 대비 0.15%P 상승했다. 연체율은 같은 기간 0.36%에서 0.46%로 0.10%P 올랐다.

총자산순이익률(ROA)은 0.40%로 전년 동기(0.51%)보다 0.11%P 떨어졌다. 자기자본순이익률(ROE)은 7.81%로 전년 동기 대비 0.42%P 내렸다. 3월 말 기준 국제결제은행(BIS) 총자본비율(CAR)과 BIS 보통주자본비율(CET1)은 각각 17.23%, 14.86%를 기록했다.