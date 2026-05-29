신보, 창립 50주년…강승준 이사장 "미래 100년도 기업 밑거름되겠다"

강승준 신용보증기금 이사장이 지난 28일 서울 드래곤시티에서 열린 ‘기업 동행 50년’ 기념식에서 기념사를 하고 있다./사진=신보

신용보증기금이 지난 28일 신보 창립 50주년을 맞아 '기업 동행 50년' 기념식을 개최했다.

이번 행사는 신보 창립 50주년을 맞아 중소·중견기업의 도전과 기관의 성과를 재조명하고, 지속 가능한 성장을 위한 '미래 100년의 청사진'을 공유하고자 마련됐다.

강승준 이사장은 "지난 50년의 대한민국 경제는 신보와 중소·중견기업이 함께 발전해 온 역사"라며 "다가올 미래 100년도 신보가 기업 성장의 든든한 밑거름이 될 수 있도록 정책금융기관 본연의 역할에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이어 그는 "기업 금융의 파이프(PIPE) 역할을 강화하여 경제성장을 지원하고 신보의 새로운 미래를 열어 나가겠다"고 덧붙였다.

'PIPE'는 신보의 4대 핵심 전략으로 △생산적(Productive) 금융 △포용적(Inclusive) 금융 △수요자 중심(People-centered) 금융 서비스 △지속 가능한(Enduring) 미래를 뜻한다.

신보는 1976년 설립 당시 기본재산 324억원, 보증잔액 1016억원 규모로 출범했다. 지난해 말 기준 기본재산 13조3000억원, 신용보증 78조원, 신용보험 22조원 등 총 100조 원이 넘는 금융을 제공했다.

신보는 이날 첨단·혁신·글로벌 등 5개 분야를 선도하는 기업 50개사에 감사패를 전달했다.

기념식 직후 열린 '동행의 50년, 혁신금융으로 여는 새로운 도약' 포럼에서는 '한국 경제 발전과 신보의 역할' 등을 주제로 발표가 진행됐다. 이어진 종합 토론에서는 학계 전문가들이 참여해 정책금융의 구체적인 역할과 혁신금융 활성화 방안을 논의했다.