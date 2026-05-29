매달 빠지는 구독료 '뚝'… 우리카드로 최대 월 6만원 할인받자

우리카드가 매달 반복되는 고정 지출 부담을 덜어줄 실속형 상품을 선보였다.

우리카드는 '카드의정석2 ROUTINE'(루틴)을 출시했다고 29일 밝혔다.

이 카드는 생활 필수 영역 정기 결제 할인에 집중했다. △디지털 구독(유튜브 프리미엄·넷플릭스·ChatGPT 등) △멤버십(쿠팡 와우·네이버플러스·배민클럽 등)에서 30% 할인을 받을 수 있고 △생활(아파트관리비·공과금) △통신 △교육·도서 △렌탈에서 15% 할인을 받을 수 있다.

아파트관리비 포함 전월 실적 50만원 이상 시 영역별 5000원, 최대 3만원이 할인된다. 전월 실적 100만원 이상 이용 시 영역별 1만원 할인으로 최대 6만원이 할인된다.

라이프스타일을 고려한 실속 혜택도 담았다. 우리WON페이, 네이버페이, 카카오페이 등 주요 간편결제로 건당 5만원 이상 결제 시 1000원(월 통합 3회) 할인을 제공한다. 해외 온오프라인 이용 시 1.5% 할인을 제공한다. 국내 가맹점 5만원 이상 결제 시 2~3개월 무이자할부 서비스도 가능하다.

카드 플레이트는 2종으로 디자인했다. 생활 영역 6개 할인 혜택을 고객이 기억할 필요 없이 바로 볼 수 있도록 카드 디자인에 적용한 것이 특징이다.

우리카드 관계자는 "금액이 큰 아파트관리비를 실적에 포함해 고객들의 불편을 최소화했다"며 "생활비 전반에 걸친 반복 지출 영역에서 실질적인 혜택을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

연회비는 해외 전용 및 실물 카드 발급 시 2만8000원이다. 스마트폰 전용인 모바일 단독카드로 발급 시 2만2000원이다.