"브레이크 아니었네?"… 가속페달 오조작 사고, 60세 이상이 70%

페달 오조작 사고가 최근 5년 새 2배 이상 늘어난 것으로 분석됐다. 전체 페달 오조작 사고의 70%는 60세 이상 운전자와 관련 있었다.

삼성화재 교통안전문화연구소는 2021년부터 지난해까지 언론에 보도된 페달 오조작 의심 사고 567건을 분석한 결과를 4일 공개했다. 사고 건수는 2021년 66건에서 지난해 153건으로 2.3배 증가했다.

같은 기간 사망자 수는 15명에서 51명으로 3.4배 늘었다. 최근 5년간 페달 오조작 의심 사고로 발생한 사망자는 총 160명이다.

페달 오조작 사고는 주로 주차나 저속 주행 중에 발생한다. 사망 사고가 잦은 보행로와 이면도로 사고에선 운전자가 당황한 상태에서 가속 페달을 계속 밟아 차량 속도가 높아진 것으로 연구소는 분석했다.

고령 운전자의 사고 비중이 컸다. 60세 이상 운전자의 페달 오조작 사고는 400건으로 전체 건수의 70.5%를 차지했다. 60세 미만 운전자 사고는 136건이었다.

사고 1건당 피해 규모도 60세 이상 운전자가 더 컸다. 60세 미만 운전자는 사고 1건당 사상자가 2.1명이었지만 60세 이상 운전자는 2.8명으로 집계됐다. 최근 5년간 60세 이상 운전자가 낸 사고의 사상자는 1115명을 기록해 전체 사상자의 77%를 차지했다.

사망사고에서도 같은 흐름이 나타났다. 60세 이상 운전자의 페달 오조작 사망사고는 93건으로 60세 미만 운전자 사고 26건보다 3.6배 많았다. 사망자 수는 132명으로 60세 미만 28명의 4.7배였다.

보행자 사고는 식당과 카페 등 상가 시설에서 가장 많이 발생했다. 최근 5년간 페달 오조작 보행자 사고 238건 가운데 상가 시설 사고는 96건으로 40.3%를 차지했다.

다만 사망자 비율은 인도와 횡단보도 등 보행로에서 높았다. 인도 사고 사망자는 28명으로 전체 보행자 사고 사망자의 33.7%를 차지했다. 횡단보도 사망자는 12명으로 14.5%였다.

삼성화재 교통안전문화연구소는 저속 주행뿐 아니라 중·고속 주행 중 페달 오조작을 막는 기술이 필요하다고 봤다. 현재 제도화가 추진되는 장치는 시속 8㎞ 이하 출발 상황에서 가속을 억제하는 기능이 중심이다.

박요한 삼성화재 교통안전문화연구소 수석연구원은 "페달 오조작 사고는 인명 피해를 동반하는 치명적인 형태로 매년 지속 증가하고 있어 고령 운전자에 대한 대책이 매우 시급한 시점"이라고 밝혔다.

이어 "현재 제도화 추진 중인 시속 8㎞ 이하 출발 시 가속 억제 기능뿐만 아니라 도로 주행 중에도 페달 오조작을 실시간으로 감지하고 제어하는 중·고속 주행 중 페달 오조작 방지 기술 탑재가 시급하다"고 설명했다.