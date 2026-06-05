하나은행, 채용연계형·체험형 인턴 채용 실시…15일까지 서류접수

하나은행 을지로 본점 전경.사진=하나은행

하나은행이 5일부터 오는 15일까지 '2026년 하나은행 인턴 모집' 서류접수를 진행한다.

이번 인턴 채용은 △특성화고 채용연계형 인턴십 △체험형 인턴십(종합금융, AI/ICT) 등으로 나누어 모집한다.

특성화고 채용연계형 인턴은 마이스터고를 포함한 직업계 고등학교 3학년 재학생 중 내년 2월 졸업 예정자라면 누구나 지원할 수 있다. 서류 전형, 필기 전형, 1차 면접 전형, 2차 면접 전형을 거쳐 선발된다. 8월 말부터 약 4주간 영업점 OJT 등 인턴십 프로그램에 참여하게 된다.

이후 평가를 거쳐 최종 선발된 인원은 올해 말 신입행원 연수를 거쳐 정식 채용될 예정이다.

체험형 인턴은 종합금융과 AI/ICT 총 2개 부문으로 구분하여 모집한다. 서류 전형, 필기 전형, 실무진 면접을 거쳐 선발된 인턴사원들은 약 5주간 본점 주요 부서와 영업점에서 근무하며 조별·개별 프로젝트 등의 과제를 수행한다.

인턴십 프로그램을 우수하게 수료한 인턴사원에게는 향후 신입행원 공채 시 전형별 우대 혜택이 제공된다.

하나은행 관계자는 "이번 인턴십은 금융 산업에 대한 이해를 넓히고 실무 경험을 쌓을 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "열정과 잠재력을 지닌 많은 분들의 지원을 기대한다"고 말했다.