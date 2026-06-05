KB금융, AI부터 녹색전환까지…중기·소상공인 지원에 100억 출연

5일 여의도 KB국민은행 신관에서 진행된 '중소벤처기업부·상생협력재단·KB금융그룹 기금 출연식'. 사진 왼쪽부터 양종희 KB금융그룹 회장, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 변태섭 대·중소기업·농어업협력재단 사무총장이 기념촬영을 하고 있다.

KB금융그룹이 중소기업·소상공인의 성장을 지원하기 위해 100억원을 출연한다.

KB금융은 5일 중소벤처기업부, 대·중소기업·농어업협력재단과 함께 상생협력기금 출연식을 개최했다.

이번 상생협력기금은 그간 대기업 공급망 내 협력사 중심으로 운영되던 기존 상생협력 범위를 넓혀 지원의 사각지대에 놓였던 중소기업·소상공인까지 지원을 확대하기 위해 마련됐다.

구체적으로 KB금융은 △인공지능전환(AX) △녹색전환(GX) △안전전환(SX) △지역 기반 사회연대경제기업에 대한 임팩트 투자를 통해 지역경제와 상생을 지원할 계획이다.

우선 AX 부문에 20억원을 지원한다. 지역 제조기업에는 AI기반 디지털 솔루션을, 소상공인에는 스마트 오더와 고객분석 마케팅 시스템을 제공한다.

GX 부문에는 30억원을 지원해 중소기업의 설비·환경·경영 전반이 한국형 녹색분류체계(K-택소노미) 기준에 부합할 수 있도록 컨설팅을 지원해 녹색금융 접근성을 높일 계획이다.

SX 부문에서는 안전기술을 보유한 중소기업과 안전 사각지대에 놓인 영세사업장에 총 20억원을 지원한다.

아울러 지역 기반 사회연대경제기업과 소셜벤처에 대한 임팩트 투자를 위해 상생협력모펀드에 30억원을 출자한다. 지역경제 활성화, 일자리 창출, 취약계층 지원 등 사회적 가치를 창출하는 기업에 투자해 지역 공동체의 지속 가능한 성장 기반을 뒷받침할 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 "최근 산업현장의 급격한 변화 속에서 대기업과 중소기업, 금융권 간의 상생과 협력이 그 어느 때보다 중요한 시점"이라며 "KB금융의 이번 출연이 금융권 상생협력 문화 확산의 훌륭한 마중물이 되기를 기대한다"고 말했다.

양종희 KB금융 회장은 "이번 기금은 중기부의 적극적인 지지와 협력으로 중소기업과 소상공인이 인공지능·녹색·안전 전환을 통해 미래경쟁력을 키우고 지역사회와 함께 성장·지원하기 위해 마련됐다"며 "KB금융은 앞으로도 금융의 사회적 책임을 바탕으로 중소기업·소상공인의 지속가능한 성장과 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 했다.