"생일카페 운영도 AI로"…대학생 서비스 창업 아이디어 눈길

[이 기사에 나온 스타트업에 대한 보다 다양한 기업정보는 유니콘팩토리 빅데이터 플랫폼 '데이터랩'에서 볼 수 있습니다.]

한국서비스경영학회가 지난 8일 2026년 춘계 대학(원)생 서비스업 창업 아이디어 공모전을 개최했다. 수상팀과 단체 촬영을 하고 있는 모습. /사진제공=한국서비스경영학회

한국서비스경영학회가 지난 8일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 한국기업가정신재단과 AC패스파인더 후원으로 '2026 춘계학술대회 대학(원)생 서비스업 창업 아이디어 공모전'을 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 공모전은 서비스 산업 분야의 창의적 창업 아이디어를 발굴하고 미래 창업 인재를 육성하기 위해 마련됐다. 참가팀들은 AI(인공지능), 플랫폼, 여행, 주거, 공간 경험, 고객 피드백 등 다양한 분야에서 기존 서비스의 불편과 한계를 데이터·기술 기반 서비스 모델로 구체화했다.

대상은 '빵빠레' 팀의 'AI 기반 생일카페 통합 운영 관리 플랫폼 FAN;FARE'가 차지했다. 해당 플랫폼은 카페 대관부터 굿즈 제작, 일정 관리까지 생일카페 운영 과정을 통합 지원하는 서비스다.

최우수상은 여행약자를 위한 전문 동행 매칭 플랫폼 'With 'U' Travel'을 제안한 '유일무이' 팀과 상태 기반 공간 경험 공유 플랫폼을 선보인 '히든 플레이스' 팀이 수상했다.

우수상에는 실시간 유휴좌석 안내 서비스 'SMART SEAT FLOW'를 제안한 '네자리있다' 팀, AI 기반 원상복구·전세사기 예방 주거 통합 플랫폼 'Home Partner'를 발표한 '누나들출동' 팀, AI 수요예측 기반 식자재 자동 발주 솔루션 '알고오더(Algo-Order)'를 선보인 '하늘을 나는 호랑이' 팀이 선정됐다.

장려상은 AI 모의면접 서비스 'MOCK AI'를 제안한 '이팔청춘' 팀, 자영업자 대상 피드백 플랫폼 '빌드백(BuildBack)'을 발표한 '인사이트 아웃' 팀, B2B SaaS(서비스형 소프트웨어) 기반 AI 서비스를 선보인 '에어플로우(Aiflow)' 팀이 수상했다.

심사위원들은 참가팀들이 실제 사용자 문제를 기반으로 시장성과 실현 가능성, 확장성을 고려한 아이디어를 제시했다는 점을 높이 평가했다. 한국서비스경영학회는 앞으로도 서비스 산업 혁신을 이끌 청년 창업 인재 발굴과 창업 아이디어 확산을 위한 프로그램을 지속 운영할 계획이다.

[머니투데이 스타트업 미디어 플랫폼 유니콘팩토리]