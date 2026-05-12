국민성장펀드, AI에이전트에도 투자한다…이억원 "가치사슬 전반 투자"

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이억원 금융위원장이 12일 서울 강남구 퓨리오사AI에서 열린 국내 대표 AI 반도체(NPU) 기업 현장방문 및 간담회에서 인사말을 하고 있다./사진=뉴스1

이억원 금융위원장이 12일 "국민성장펀드 2차 메가프로젝트에서는 반도체, 데이터센터, 파운데이션 모델, 응용 서비스에 이르는 AI(인공지능) 가치사슬 전반에 대한 투자 집행 계획을 마련했다"고 밝혔다. AI 인프라 뿐 아니라 AI에이전트 등 응용서비스 개발사들에 대해서도 직접투자에 나선다는 설명이다.

이 위원장은 이날 서울시 강남구 퓨리오사AI 본사에서 퓨리오사AI, 업스테이지, LG AI연구원, 뤼튼테크놀로지스, 로앤컴퍼니 등 국내 AI(인공지능) 기업들을 만나 국민성장펀드 투자 관련 간담회를 열고 이같이 밝혔다.

앞서 국민성장펀드는 직접투자 1호 기업으로 리벨리온, 2호 기업으로 업스테이지 등 AI 인프라 개발사들을 선택해왔다. 인프라투융자나 저리 대출 방식으로 국가AI컴퓨팅센터, 네이버 등 AI 인프라 관련 사업을 지원했다. 이 위원장도 "국산 AI반도체와 AI모델을 만드는 것은 국가경제 차원의 전략과제"라며 인프라 투자의 중요성을 강조했다.

다만 금융위는 AI 인프라들이 제대로 활용되기 위해선 뤼튼테크놀로지스, 로앤컴퍼니 등 AI 인프라를 활용하는 응용서비스 개발, 보급도 중요하다는 판단이다. 소비자들과 맞닿아있는 응용서비스들이 결국 인프라의 수요를 만들어내기 때문이다.

간담회에 참석한 김본환 로앤컴퍼니 대표와 이세영 뤼튼테크놀로지스 대표도 이를 강조했다. 이세영 대표는 "AI반도체와 파운데이션 모델이 잘 상용화됐을 때 이를 사용할 서비스 기업들이 없다면 AI 3강이 될 순 없다"며 "뤼튼 같은 응용서비스 기업이 인프라의 수요처를 만드는 생태계의 마지막 역할을 할 것"이라고 말했다.

백준호(가운데) 퓨리오사 AI 대표 등이12일 오후 서울 강남구 퓨리오사 AI에서 열린 AI 반도체(NPU) 기업 현장방문 및 간담회에 참석해 이억원 금융위원장의 발언을 듣고 있다. 왼쪽부터 이세영 뤼튼테크놀로지스 대표, 전기정 LG AI연구원 부문장, 백 대표, 이활석 업스테이지 CTO, 김본환 로앤컴퍼니 대표. /사진=뉴시스

한편 퓨리오사AI 본사에서 진행된 간담회 직후 이 위원장과 박상진 산업은행 회장, 신혜숙 국민성장펀드 부문장, 이도규 과기정통부 정보통신정책실장 등은 퓨리오사AI의 서버실 등에 방문해 실사를 진행했다. 퓨리오사AI는 리벨리온, 업스테이지에 이어 국민성장펀드의 직접투자 3호 기업으로 거론되고 있다.

백준호 퓨리오사AI 대표는 "지금부터 본격적인 글로벌 경쟁이 벌어질 것으로 보고 있다"며 "계속해서 제품을 개량하고 2028년에는 3세대 반도체 출시를 목표로 연구개발(R&D)에 들어갔다"고 말했다. 이를 위해 퓨리오사AI는 8000억원 안팎의 프리IPO(상장 전 투자유치) 라운드 투자를 유치 중이다. 업계에서는 민간 투자자가 확정된 만큼 국민성장펀드의 참여도 조만간 결정될 것으로 전망하고 있다.

투자금액은 2500억원 안팎이 거론된다. 앞서 국민성장펀드는 첨단전략산업기금으로 리벨리온에 2500억원, 업스테이지에는 1000억원을 투자했다. 이 위원장은 "앞으로도 국민성장펀드는 향후 5년간 AI·반도체 분야에 50조원 이상의 대규모 자금을 지원할 것"이라며 "금융지원을 매개로 범정부의 R&D·규제·세제까지 연계한 종합적인 '토털 솔루션' 지원체계를 만들어 가겠다"고 말했다.

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