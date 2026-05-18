노용석 중기1차관, 핀란드 경제부 장관과 스타트업 정책협력 논의

노용석 중소벤처기업부 제1차관/사진=뉴스1

노용석 중소벤처기업부 제1차관이 18일 서울에서 사카리 푸이스토(Sakari Puisto) 핀란드 경제부 장관과 면담을 갖고 양국 중소기업 및 스타트업 협력 확대 방안을 논의했다.

양국은 2019년 문재인 전 대통령의 북유럽 순방에서 '중소기업 및 스타트업 혁신 MOU(양해각서)'를 체결한 것을 계기로 정책 협력을 지속해오고 있다. 2022년 핀란드 스타트업 축제 '슬러시'에서는 K-스타트업관을 차렸고 핀란드 현지에 코리아스타트업센터(KSC)도 운영하고 있다. 한국벤처투자와 핀란드산업투자(TESI)의 공동 출자 펀드도 결성했다.

노 차관은 양국 간 중소기업 협력 강화를 위해 방한한 핀란드 대표단에 환영 인사와 함께 한국의 우수한 벤처∙스타트업에 대한 지속적인 관심과 협력을 요청했다. 구체적으로 한국의 AI(인공지능) 등 딥테크 분야 스타트업에 일본 도요타, 사우디 아람코 등 해외 기업들이 투자한 점을 언급하며 한국 딥테크 스타트업 생태계의 강점을 소개했다.

또 대국민 창업오디션인 '모두의 창업' 프로젝트와 마포구에 개소 예정인 'SVC(스타트업벤처캠퍼스) 서울', 해외 스타트업 유치 및 국내 기업의 해외 창업지원 정책 등을 공유하고 올해 12월에 개최 예정인 스타트업 행사인 '컴업 2026'에 핀란드 정부, 투자자, 스타트업들의 적극적인 참여를 제안했다.

중기부는 이번 면담을 계기로 한국과 핀란드 양국의 스타트업 협력관계를 더욱 발전시켜 중소기업과 스타트업이 함께 성장할 수 있도록 교류 기반을 확대해 나갈 계획이다.

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