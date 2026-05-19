스칼라웍스·비노시스·디자인무유, '의료 선진화 공동사업' 협약

(사진 왼쪽부터)심윤재 비노시스 대표, 신용선 스칼라웍스 대표, 김지후 디자인무유 대표가 업무협약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다/사진제공=스칼라웍스

스칼라웍스(대표 신용선)가 비노시스(대표 심윤재), 디자인무유(대표 김지후)와 '디지털 헬스케어 및 차세대 디지털 의료기기 분야 공동사업'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 디지털 헬스케어 플랫폼과 디지털 의료 솔루션의 사업화를 공동 추진하고자 마련됐다. 3사의 AI(인공지능) 기반 의료 데이터 분석 기술, 의료 디바이스 원천기술, 제품 디자인 및 사용자 인터페이스(UI)·사용자 경험(UX) 역량을 결합할 예정이다.

스칼라웍스는 딥러닝 기반 생체 데이터 분석·예측 알고리즘 및 소프트웨어 개발을 담당한다. 비노시스는 멀티모달 바이오마커 모니터링 의료 디바이스 플랫폼 기술을 제공하고, 디자인무유는 의료기기 디자인과 웹·앱(애플리케이션) UX·UI 개발을 지원한다.

3사는 앞으로 △AI 기반 디지털 헬스케어 서비스 공동 기획 △의료 데이터 및 디바이스 연계 플랫폼 개발 △국내외 정부 지원사업 및 컨소시엄 협력 △제품 고도화 및 사업화 △의료·헬스케어 분야 신규 비즈니스 모델 발굴 등을 추진할 방침이다.

스칼라웍스 측은 "이번 협약으로 AI 기반 의료·헬스케어 분야에서 사업화와 서비스 경쟁력을 강화할 것"이라며 "각 기업의 핵심 역량을 바탕으로 디지털 헬스케어 산업의 새로운 모델을 제시하겠다"고 말했다.