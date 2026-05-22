이번엔 '1만명' 뽑는다…모두의창업 2차, 7월 모집

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한성숙 중소벤처기업부 장관이 지난달(4월)17일 경상남도 진주시 경상국립대학교에서 열린 모두의 창업 프로젝트 확산을 위한 간담회에서 모두의 창업 프로젝트를 소개하고 있다. /사진=중소벤처기업부 2026.4.17/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

정부가 오는 7월 '2차 모두의 창업 프로젝트'를 시작한다. 2차 모두의 창업에는 선발 인원을 1만명으로 현재보다 2배 늘리고 분야별 리그를 만들어 모집 대상을 확장하기로 했다.

중소벤처기업부는 22일 국가창업시대전략회의에서 이같은 내용의 '모두의 창업 모집 현황 및 향후 추진계획'을 발표했다.

중기부는 지난 15일 1차 모두의 창업에 6만2944명이 도전해 높은 관심을 보인 만큼, 7월 초 2차 모두의 창업을 시작해 열기를 이어간다는 계획이다. 2차에서는 선발 인원을 1차 5000명에서 2배 늘려 1만명으로 확대하기로 했다.

특히 중기부는 1차 모두의 창업에 참여했으나 탈락한 약 5만7000여명의 신청자가 2차 모두의 창업에 도전할 수 있도록 아이디어 보완 피드백과 함께 온오프라인 재도전 멘토링을 제공한다. 재도전 및 창업 아이디어 보완 이력을 가진 경우 2차 모두의 창업 평가 시 우대한다.

분야별 리그도 만들다. 방학 기간 중 대학 창업팀이 도전하는 '모두의 창업 대학 리그', 초·중·고 학생들이 참여하는 '청소년 모두의 창업 캠프'를 만들어 학생창업을 지원한다. 또 글로벌 진출을 희망하는 창업가들을 위해 미국 실리콘밸리, 싱가포르, 인도 등 해외 현지에서 진행되는 '모두의 창업 글로벌 리그'도 신설한다.

운영기관도 현재보다 2배 늘리기로 했다. 1차에 참여했던 액셀러레이터나 대학, 벤처캐피탈뿐 아니라 대중견기업, 중앙부처, 지방자치단체 등 공공기관을 참여시켜 200여곳의 운영기관과 함께한단 설명이다.

한편 중기부는 1차 모두의 창업 아이디어 심사 및 멘토링도 본격적으로 시작한다. 6월 중순 5000명의 오디션 참가자 선발을 마치고, 8월에는 지역 오디션에 진출할 1100명(일반·기술 500명, 로컬 600명)의 창업가를 선별할 예정이다.

끝으로 지역오디션을 거쳐 선별된 200명(일반·기술 100명, 로컬 100명)의 창업가는 대국민 경연에 진출하게 된다. 대국민 경연은 방송 프로그램으로 전국민에게 중계될 예정이다.

한성숙 중기부 장관은 "모두의 창업에 참여한 6만 명의 도전은 한국 창업생태계의 새로운 미래를 열어갈 것"이라며 "앞으로 그 불꽃이 창업 열풍으로 확산할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.

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