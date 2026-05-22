반도체·AI 미래기술 총출동… 유망 스타트업 '딥테크 열전'

"폐배터리 재활용시장에서 가장 중요한 것은 결국 전처리 과정에서 얼마나 고순도·고수율의 블랙매스(폐배터리를 분해·파쇄한 뒤 얻는 검은색 분말 형태의 중간원료)를 확보하느냐에 달렸습니다."

정철원 디알티(DRT) 대표는 지난 20일 서울 마포구 서울창업허브공덕 2층 네트워킹존에서 열린 '제18기 기보벤처캠프 IR(기업소개)데모데이×시리즈벤처스'에서 자사의 '연속식 열분해 기술'을 소개해 주목을 받았다.

정 대표에 따르면 현재 폐배터리 재활용 공정에 주로 사용되는 '로터리킬른' 방식은 고온공정에서 화재·폭발 위험성이 크고 반대로 온도를 낮추면 유기물이 충분히 제거되지 않아 추가 열처리가 필요한 문제가 있다.

디알티는 이러한 문제를 해결하기 위해 외부 산소를 차단한 상태에서 원료를 연속적으로 투입·배출하는 무산소 연속식 열분해 공정을 개발했다. 정 대표는 "동일 처리량 기준 기존 로터리킬른 대비 투자비용은 약 50%, 운영비용은 57% 이상 절감할 수 있다"고 강조했다.

지난 20일 열린 '제18기 기보벤처캠프 IR데모데이×시리즈벤처스'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. /사진=류준영 기자 joon@

이날 행사에는 디알티를 비롯해 반도체 소재와 수소에너지, 친환경 소재, 공공조달 AI(인공지능) 등 다양한 분야의 딥테크(첨단기술) 스타트업들이 무대에 올라 자사의 기술력과 사업전략을 공개했다.

기술보증기금의 대표 액셀러레이팅 프로그램 '기보벤처캠프'는 민간 액셀러레이터(AC)와 협력해 유망 기술 스타트업을 발굴·육성하는 프로그램이다. 선발기업에는 보증·투자 등 금융지원과 함께 R&D(연구·개발), 기술이전, 사업화 연계 등 비금융 지원도 패키지로 제공한다.

올해 제18기 기보벤처캠프에는 총 70개 스타트업이 선발됐다. 이날 열린 데모데이에는 운영사인 시리즈벤처스가 육성 중인 △몰더코리아 △마크웍스 △자블리 등 14개 기업이 참여했다. 하반기에 예정된 제18기 기보벤처캠프 통합 IR 데모데이에 참가할 기업을 선발하는 예선 성격의 무대였다.

심사결과 우수기업으로는 디알티를 비롯해 △애드벤처(분해제어형 친환경 고분자 소재개발) △이유텍(차세대 수전해 시스템 개발) △뭉클랩(AI에이전트 OS 개발) 4곳이 선정됐다. 특히 디알티는 제18기 기보벤처캠프 최종라운드인 통합 데모데이에 참가할 수 있는 기회를 얻었다.

심사위원으로 참여한 송주영 기술보증기금 부산콘텐츠벤처투자금융센터 부지점장은 "일부 기업의 경우 최근 시장 트렌드와도 맞물려 있어 조금만 더 준비가 이뤄진다면 다수 투자사의 관심을 충분히 끌 수 있을 것으로 보인다"고 말했다.