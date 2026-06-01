어센트 AI, 마케팅 전용 AI 에이전트 '리스닝마인드.AI' 출시

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의도 기반 데이터 마케팅 기업 어센트에이아이가 잠재고객 행동 데이터를 바탕으로 마케터의 핵심 업무를 자동화하는 AI 에이전트 플랫폼 '리스닝마인드.AI'를 1일 정식 출시했다고 밝혔다.

이 솔루션은 복잡한 데이터 분석 과정 없이 키워드나 제품 정보만 입력하면 시장조사 리포트, 광고 배너, 영상 콘티 등 실제 업무에 활용할 수 있는 결과물을 몇 초 만에 생성해주는 마케팅 특화 AI 에이전트다.

가장 큰 특징은 생성형 AI의 대표적인 문제로 꼽히는 '환각(할루시네이션)' 현상을 최소화했다는 점이다. 기존 마케팅 AI 도구들이 웹사이트 정보나 출처가 불분명한 데이터를 기반으로 결과물을 만들어냈다면, 리스닝마인드.AI는 3000TB(테라바이트) 규모의 한국·미국·일본 소비자 데이터를 기반으로 작동한다. 임의적인 LLM(거대언어모델) 추론 대신 어센트에이아이의 결정론적 분석 엔진과 실시간으로 연동해 보다 신뢰도 높은 결과물을 제공한다.

어센트에이아이 관계자는 "타인의 시선을 의식하는 SNS 데이터나 일부 대상만을 조사하는 FGI(표적집단면접)와 달리 소비자가 검색창에 직접 입력하는 데이터를 통해 가장 솔직한 결핍과 욕구를 파악할 수 있다"며 "실제 판매 성과로 이어질 가능성이 높은 잠재고객 데이터를 확보하는 것이 핵심 경쟁력"이라고 설명했다.

플랫폼은 크게 '광고 소재 제작 에이전트'와 '마케팅 리포트 에이전트'로 구성된다.

광고 소재 제작 에이전트는 제품 URL이나 이미지를 등록하면 잠재고객이 가장 크게 반응할 소구 포인트와 광고 카피를 자동으로 생성한다. 다양한 형태의 배너 이미지는 물론 카메라 무브, 장면 구성, 카피를 포함한 10컷 분량의 PPM(프리 프로덕션 미팅) 수준 영상 콘티까지 한 번에 제작할 수 있어 실무 준비 시간을 크게 줄여준다.

마케팅 리포트 에이전트는 분석하려는 카테고리 키워드만 입력하면 수백만원 상당의 시장조사 보고서 수준 인사이트를 시각화된 리포트 형태로 제공한다. 잠재고객 세그먼트와 페르소나, 핵심 구매 결정 요인(KBF), 트렌드, 고객 구매 여정(CDJ) 분석 등을 포함해 실질적인 마케팅 전략 수립을 지원한다.

또한 복잡한 대화형 프롬프트 입력 대신 직관적인 '객관식 선택형 UI(사용자 인터페이스)'를 적용했다. 사용자가 주관식 질문에 답할 필요 없이 몇 번의 클릭만으로 AI가 제안하는 전략 방향을 선택할 수 있다.

어센트에이아이는 앞으로 유명 카피라이터와 현업 전문가들의 노하우를 접목한 전문가 페르소나 에이전트 라인업을 확대할 계획이다. 이를 통해 단순한 업무 지원 도구를 넘어 여러 AI 에이전트가 유기적으로 협업하는 '팀 에이전트(Team Agent)' 체제로 발전시킨다는 구상이다.

박세용 어센트에이아이 대표는 "AI 에이전트의 진정한 가치는 단순히 시간을 줄이는 것이 아니라 고객이 검색창에 입력하는 '진짜 인텐트 데이터'를 실제 비즈니스 성과로 연결하는 데 있다"며 "리스닝마인드.AI는 정답만 제시하는 '앤서 머신'이 아니라 마케터의 사고와 성장을 함께하는 파트너가 될 것"이라고 말했다.

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