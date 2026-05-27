'AI 네이티브 조직' 선언한 팀스파르타, 사업 브랜드 전면 개편

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/사진=팀스파르타 제공

IT 교육기업 팀스파르타가 'AI(인공지능) 네이티브' 조직으로의 전환을 본격화하며 브랜드를 전면 개편했다고 27일 밝혔다.

팀스파르타는 이번 리브랜딩을 통해 AI 역량 진단부터 맞춤형 교육, 기술 솔루션까지 전 산업의 AX(인공지능 전환)를 엔드투엔드(End-to-End)로 지원하는 파트너로서 역할을 한층 강화한다는 목표다.

이에 따라 산하 사업 브랜드를 △기업 맞춤형 AI 교육 '스파르타 AI 기업교육' △AX 솔루션 '스파르타 빌더스' △B2G(기업과 정부 간 거래) 교육 사업 '스파르타클럽' △게임 사업부 '스파르타 게임즈' △일본 사업 '스파르타 재팬' 등으로 체계화했다.

팀스파르타가 지향하는 AI 네이티브 조직은 구성원이 문제 해결과 의사결정 등 업무 본질에 집중하고, AI가 반복 업무를 수행하도록 업무 체계 전반을 재설계하는 것이 골자다.

개인의 업무 노하우를 AI 에이전트로 자산화하고 단일 자동화를 넘어 업무 흐름 전체로 연결하는 AI 워크플로를 전사적으로 구축 중이다.

이를 위해 전사 구성원을 대상으로 '클로드 코드'(Claude Code)와 워크플로 자동화 도구 'n8n' 교육을 진행했다. 교육 도입 두 달 만에 클로드 코드 토큰 사용량이 약 3400% 급증했다.

실무진이 직접 업무 프로세스를 개선하는 기술 내재화와 업무 처리 시간 단축으로 AI 기반 업무 혁신이 전사적으로 빠르게 확산하고 있다는 설명이다.

팀스파르타 관계자는 "이번 성과는 개발자뿐만 아니라 비개발 직군 구성원들도 주도했다는 점에서 의미가 깊다"며 "교육팀은 '교육 리마인드 자동 DM(다이렉트 메시지)'과 '실시간 이수 현황 대시보드'를 직접 구축해 97%의 교육 완주율을 달성했다"고 말했다.

채용팀은 채용 인원(TO) 신청부터 채용 완료까지 관리하는 웹 대시보드를 만들었고, 세일즈팀은 지원자용 AI 커리어맵 웹서비스를 자체 개발해 운영 중이다. 팀스파르타는 매월 타운홀 미팅에서 자동화 사례를 공유하며 조직 자산으로 축적하고 있다.

아울러 사회 전반의 AI 리터러시(이해도) 제고와 격차 해소에도 앞장서고 있다. 브런치 기반 'AI 네이티브 매거진'을 개설해 트렌드를 넘어 AI 시대 개인의 경쟁력과 삶의 변화를 다루는 명사 인터뷰를 연재 중이다.

프로바둑기사 출신 이세돌 울산과학기술원(UNIST) 특임교수와 유훈식 서울미디어대학원대학교 교수 인터뷰가 대표적인 사례다. 앞으로 학계·산업계 전문가 인터뷰 시리즈를 지속적으로 선보일 계획이다.

이범규 팀스파르타 대표는 "진정한 AX는 조직 차원에서 업무 흐름 전체를 AI 기반으로 재설계하는 것"이라며 "AI 네이티브 조직으로서 경험과 노하우를 바탕으로 전 산업의 성공적인 AI 전환을 이끄는 독보적인 파트너로 자리매김하겠다"고 강조했다.

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