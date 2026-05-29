아이벡스, 2차전지 공정에 피지컬 AI 솔루션 공급…"도가니 해체 무인화"

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산업용 피지컬 AI(인공지능) 기업 아이벡스가 국내 2차전지 소재 선도기업에 AI 로보틱스 제어 플랫폼 'AIVot(아이봇)' 기반의 도가니 포장 해체 공정 무인 자동화 솔루션을 구축했다고 29일 밝혔다.

이번 프로젝트는 양극재 생산 과정에서 사용되는 도가니 팔레트의 랩과 노끈 제거 작업을 자동화하는 것이 핵심이다. 기존에는 작업자가 전량 수작업으로 처리해 야간·주말 운영이 어려웠고 안전 리스크도 컸다.

특히 도가니마다 노끈의 개수, 위치, 방향이 다르고 조명 반사나 시료 각도에 따라 시인성 편차가 커 단순 정형 자동화 방식으로는 대응이 불가능했다. 노끈이 교차하는 영역에서 가로·세로 노끈의 상·하 구분을 수행해야 하는 등 고도의 비전 정확성이 요구되는 공정이다.

아이벡스는 ROS2(로봇운영체제) 기반으로 개발된 AI 로보틱스 플랫폼 AIVot을 통해 문제를 해결했다. AIVot은 2D·3D 광학계와 엔비디아 젯슨 PC, AI 모델, 3차원 위치·자세 인식(6D Pose Estimation), 로봇 자동 경로 생성 기술을 통합 제어한다. 매 사이클마다 경로 계획을 새로 생성하도록 설계돼 별도의 로봇 티칭 없이도 가변적인 작업 환경에 유연하게 대응한다.

이번 솔루션 도입을 통해 고객사는 도가니 포장 해체 공정을 100% 무인 자동화하고 24시간 연속 운영 체계를 확보했다. 작업 속도를 뜻하는 택타임(Tact Time)도 14분 이내로 달성했다.

성민수 아이벡스 대표는 "이번 사례는 AI가 현장 상황을 인식하고 로봇의 작업 경로 계획을 결정하는 피지컬 AI 기반의 제조 자동화 성공 사례"라며 "자체 광학계와 AI 소프트웨어 통합 개발 역량을 바탕으로 다양한 제조 현장에 플랫폼 적용을 확대하겠다"고 말했다.

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