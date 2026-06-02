먹는 뷰티도 K열풍…오니스트, 올리브영 미국 매장 입점

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클린 이너뷰티 기업 오니스트가 미국 오프라인 유통망 확대에 나선다.

오니스트는 미국 캘리포니아주 패서디나에 위치한 올리브영 미국 매장에 입점하며 북미 오프라인 시장 공략을 본격화한다고 2일 밝혔다.

오니스트는 인공감미료, 합성착향료, 화학부형제, 화학방부제 사용을 제한하는 '클린 원칙'을 기반으로 이너뷰티 제품을 연구·개발하는 기업이다. 현재 △트리플콜라겐 오렌지 △트리플샤인 포도 △케라그로우 망고 등 이너뷰티 식품 라인업을 운영하고 있다. 최근 전 제품에 대해 임산부·수유부(출산 후 모유 수유 중인 여성) 안전성 인증인 '투세이프(Two Safe)'를 획득했다. 투세이프는 임산부와 수유부, 영유아가 사용할 수 있는 제품의 안전성을 평가하는 국내 인증 프로그램이다.

회사는 검증된 제품력을 바탕으로 국내 주요 올리브영 매장에 입점한 데 이어 미국 패서디나점에도 진출하며 북미 시장 확대에 속도를 낸다는 계획이다. 최근 미국에서는 건강과 미용을 동시에 관리하는 웰니스 트렌드가 확산되면서 K뷰티와 함께 먹는 뷰티 제품에 대한 관심도 높아지고 있다.

오니스트는 2021년 미국 아마존 입점 이후 이너뷰티 카테고리 상위권을 유지하며 성장세를 이어가고 있다. 특히 지난 4월 아마존 대규모 할인 행사인 '빅 스프링 세일' 기간에는 하루 매출이 전월 일평균 매출 대비 400% 증가했다고 회사측은 설명했다.

오니스트는 향후 미국 주요 온·오프라인 유통 채널 입점을 확대하는 한편 현지 비즈니스 파트너 발굴과 맞춤형 마케팅을 강화해 글로벌 시장 공략에 나설 방침이다.

김재현 오니스트 대표는 "올리브영 미국 패서디나점 입점은 현지 소비자와의 접점을 확대하는 계기가 될 것"이라며 "차별화된 제품력을 바탕으로 글로벌 시장에서 K이너뷰티 브랜드 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

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