일레븐랩스, '스마트테크 코리아 2026' 참가…음성 AI 기술 공개

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AI 오디오 연구·개발 스타트업 일레븐랩스가 오는 10~12일 사흘간 서울 삼성동 코엑스(COEX)에서 개최되는 기술 비즈니스 전시회 '제15회 스마트테크 코리아(Smart Tech Korea 2026)'에 참가해 음성 AI 기술을 공개한다고 2일 밝혔다.

일레븐랩스는 이번 전시 부스를 AI 음성 에이전트 플랫폼인 '일레븐에이전트'와의 실시간 소통 공간 중심으로 구성했다. 방문객들은 AI 에이전트와 대화하며 실제 비즈니스 워크플로우에서의 활용성을 직접 확인할 수 있다.

행사 둘째 날 진행되는 컨퍼런스 세션에서는 일레븐랩스코리아의 홍상원 총괄이 '일레븐랩스가 여는 음성 AI 시대'를 주제로 발표를 진행한다. 홍 총괄은 인간과 컴퓨터의 인터페이스가 음성을 중심으로 재정의되는 과정을 소개할 예정이다. 특히 에이전틱 AI(Agentic AI)가 확산되는 상황에서 음성이 사람과 AI를 연결하는 기본 인터페이스로 자리 잡고 있음을 설명한다.

홍 총괄은 이번 발표에서 이들 기업이 엔터프라이즈 환경에 일레븐랩스의 기술을 도입해 비즈니스 가치를 창출한 구체적인 글로벌 도입 사례(Use Case)를 공유하고, 주요 제품 업데이트 사항도 소개할 예정이다.

이와 함께 텍스트 음성 변환(TTS) 기술, 목소리 복제(Voice Cloning), 다회차(multi-turn) 대화를 수행하는 엔터프라이즈급 음성 에이전트 등 일레븐랩스가 제공하는 솔루션 전반에 대한 라이브 데모도 함께 진행된다.

홍상원 일레븐랩스코리아 총괄은 "스마트테크 코리아에서 일레븐랩스의 음성 AI 기술력을 공유하게 됐다"며 "음성 합성을 넘어 비즈니스의 소통 방식을 바꾸는 에이전틱 음성 기술의 미래와 제품 업데이트를 확인할 수 있는 자리가 될 것"이라고 말했다.

일레븐랩스 부스는 코엑스 1층 Hall A의 A308구역에 마련된다. 행사 기간 중 부스를 방문하는 고객들에게는 라이브 데모 체험과 일대일 미팅 예약 등이 제공된다.

한편 2022년 설립된 일레븐랩스는 AI 음성 기술 분야 기업으로, 지난 2월 시리즈D 투자에서 5억달러의 투자를 유치했다. 당시 기업 가치는 110억달러(한화 약 16조5000억원)로 평가받았다. 현재 포춘 500대 기업의 75% 이상을 포함해 수천 개 기업에서 음성 생성 및 다국어 대화형 AI 음성 에이전트 구축에 이 플랫폼을 사용하고 있다.

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