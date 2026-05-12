오토큐·대리점 자금조달 돕는다…기아-신한은행 '맞손'

정원정 기아 국내사업본부장 부사장(오른쪽)이 장호식 신한은행 CIB대기업그룹장과 협약식에서 기념 촬영을 했다./사진=기아

기아(168,000원 ▼10,100 -5.67%)는 신한은행과 '오토큐·대리점 전용 금융지원 업무협약'을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약은 신규 인가, 시설 확충 과정에서 대규모 자금 조달이 필요한 오토큐 가맹점과 판매대리점의 안정적인 사업 운영, 인프라 투자를 지원하기 위해 추진됐다.

기아는 신한은행과 함께 시설대금·운영자금 목적으로 사용 가능한 오토큐·판매대리점 전용 대출 상품을 출시한다. 시중 은행 대비 낮은 금리로 제공되는 전용 상품으로 가맹점과 판매대리점 금융 부담을 낮춘다는 목표다.

가맹점과 대리점 대표의 동의를 전제로 오토큐 보증수리 매출, 판매대리점 수수료 데이터를 대출 심사에 활용한다. 이를 통해 사업 특성에 맞는 합리적인 대출 조건을 제공한다는 계획이다.

기아와 신한은행으로부터 상품 안내를 받은 오토큐 대표, 판매대리점주는 1대1로 사전 매칭된 인근 신한은행 영업점에서 대출 상담을 포함해 사업 운영에 필요한 자금관리, 수신 등 다양한 금융 솔루션을 받을 수 있다.

기아 관계자는 "이번 업무협약으로 오토큐 가맹점과 판매대리점이 보다 안정적으로 사업을 운영할 수 있는 기반이 마련되길 기대한다"며 "앞으로도 협력사, 대리점과 상생을 위해 다양한 산업 분야에서 실질적인 지원 방안을 지속적으로 추진할 계획"이라고 밝혔다.