파주 심리상담센터 '꿈에', 어린이·부모 대상 종합 심리검사 프로그램 운영

파주 운정 심리상담센터 꿈에 심리상담센터(센터장 한철조)가 5월 가정의 달을 맞아 어린이·부모 종합 심리검사 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

사진제공=파주 심리상담센터 '꿈에'

최근 아동·청소년 사이에서는 집중력 저하, 감정 기복, 공격성, 위축, 또래 관계 어려움 등 다양한 정서·행동 문제가 증가하고 있다. 한철조 센터장은 "아이의 행동은 결과일 뿐이며, 그 안에 있는 감정과 원인을 이해하는 과정이 우선되어야 한다"며 "심리검사는 아이를 평가하기 위한 것이 아니라 아이의 마음을 이해하기 위한 과정"이라고 설명했다.

센터에서는 웩슬러 아동지능검사(K-WISC-V)를 포함해 정서·주의력·학습·성격·기질 영역 등 약 30여 종의 심리검사를 종합적으로 진행한다. 이를 통해 아이의 강점과 어려움, 정서 상태와 대인관계 특성, 학습 및 집중 패턴 등을 보다 세밀하게 파악할 수 있도록 돕는다.

검사 항목에는 정서·행동 검사, 종합주의력검사(CAT·ADHD 감별), 지능 및 학습검사(K-WISC-V 포함), 성격·기질 검사(TCI), 부모-자녀 양육태도 검사, 투사검사(HTP·동적가족화 등)가 포함된다.

검사 이후에는 전문 상담사와의 1:1 해석 상담이 함께 진행된다. 이를 통해 부모는 아이의 감정 상태와 행동의 원인, 학습 및 집중 특성, 가정 내에서의 적절한 지도 방향 등을 보다 구체적으로 안내받을 수 있다.