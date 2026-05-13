리안헤어, 론칭 25주년·500호점 돌파 기념 'CEO 제주 리프레쉬' 성료

리안헤어는 브랜드 론칭 25주년과 가맹점 500호점 돌파를 기념해 지난 5월 11일부터 12일까지 제주 롯데호텔에서 '2026 리안 CEO 제주 리프레쉬' 행사를 개최했다고 13일 밝혔다. 이번 행사는 브랜드 성장의 주역인 가맹점주들의 노고를 치하하고, 본사와 가맹점 간의 결속력을 다지기 위해 마련됐다.

전국에서 모인 300여 명의 가맹점주가 참석한 가운데 진행된 이번 행사의 메인 프로그램인 'CEO 경영 컨퍼런스'에서는 부서별 핵심 추진사항 발표와 함께 다채로운 시상식이 진행됐다.

본사는 15년 이상 브랜드를 운영하며 신뢰를 쌓아온 장기 운영 점주들에게 공로패를 수여하며 감사의 뜻을 전했다. 또한, 전사적으로 전개 중인 '스마일 캠페인'의 일환으로 '스마일 포토 콘테스트'와 'CS 고객만족 베스트상' 시상을 진행해 고객 감동 실현에 앞장선 우수 매장들을 격려했다.

이번 시상식의 주요 수상 지점은 다음과 같다.

공로패 : ▲김포장기점 전도연 ▲범계점 허승인 ▲불광점 김계영 ▲신림점 정해익 ▲신정네거리역점 김용현 ▲영통구청점 강숙희 ▲중동역점 이하늘 ▲정읍점 한종선 ▲태안점 박진영 ▲중국 상해점 함송화

CS 고객만족 베스트상: 오렌시시화점 여희진

스마일 포토 콘테스트상: ▲오렌지시화점 ▲포레스트시화점 ▲시흥사거리점 ▲삼동역점