고려아연, ESG 환경경영 우수 '기후부 장관상' 수상

정무경 고려아연 지속가능경영부문 사장(오른쪽)과 이재혁 고려대 ESG연구원장(왼쪽)이 기념촬영 하는 모습 /사진제공=고려아연

고려아연(1,426,000원 ▼85,000 -5.63%)은 '제20회 국가지속가능 ESG(환경·사회·지배구조) 컨퍼런스'에서 'ESG 환경경영 우수기업'으로 선정돼 기후에너지환경부 장관상을 수상했다고 13일 밝혔다.

올해로 20회를 맞이한 '국가지속가능 ESG컨퍼런스'는 한국언론인협회와 고려대 ESG연구원이 주최하고 기획예산처·외교부·기후부 등 주요 정부 부처가 후원한다. 수상은 사전 심사를 거쳐 선정된 ESG경영 분야 우수기업과 기관을 상대로 이뤄진다. 올해 시상식은 지난 7일 서울 중구 프레스센터에서 열렸다.

고려아연은 52년간 축적한 제련 기술을 바탕으로 폐자원을 원료로 활용한 '100% 친환경 제품'을 생산하고 있다. 전자폐기물 등 버려지는 폐자원으로부터 유가금속을 회수하고 있으며, 글로벌 인증기관으로부터 구리, 은 등의 제품을 100% 재활용 원료로 생산하고 있다.

아울러 TSL공법 상용화 등을 통해 제련과정에서 발생하는 부산물에서 유가금속 회수를 극대화하고 있다. 제련 최종 잔여물은 청정슬래그로 만들어 산업용 골재로 재사용해 환경에 미치는 영향 역시 최소화하고 있다.

고려아연은 친환경 미래 성장기반을 강화하기 위해 신사업 '트로이카 드라이브'를 적극 추진하고 있다. 호주 자회사를 중심으로 신재생에너지 및 그린수소 사업을 진행하고 있으며, 미국 자회사를 중심으로 자원순환 사업을 전개하고 있다.

고려아연이 꾸준히 진행하고 있는 사회공헌 활동도 수상 배경으로 작용했다. 회사는 연간 영업이익의 약 1% 수준인 80억원 상당을 매년 우리 사회에 환원하며 노인·아동·발달장애인·여성한부모 가정 등 다양한 지역사회 취약계층을 지원하고 있다.

정무경 고려아연 지속가능경영부문 사장은 "국가기간산업으로서 친환경 경영을 이어가며 기업의 사회적 책임을 실천하고, 지속가능한 국가경제 발전에 기여할 것"이라고 말했다.