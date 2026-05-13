제주항공, 19일까지 '패밀리위크' 프로모션…가족여행 준비 지원

제주항공이 오는 19일까지 '패밀리위크' 프로모션을 진행한다. /사진제공=제주항공

제주항공(4,980원 ▼130 -2.54%)이 오는 19일까지 '패밀리위크' 프로모션을 진행한다. 가족 여행객들이 합리적인 여행을 준비할 수 있도록 지원한다는 취지다.

제주항공의 패밀리위크는 오는 9월 30일까지 탑승 가능한 국내선 7개, 국제선 45개 노선이 대상이다. 유류할증료와 공항시설사용료 등을 포함한 편도 총액 기준 국내선은 4만1300원부터, 국제선은 △일본 10만5600원 △중화권 13만600원 △동남아 19만3900원 △사이판 24만4500원 △몽골 17만1800원부터 할인 판매한다.

제주항공은 카카오페이로 결제 시 최대 10만원 즉시 할인 혜택과 함께 탑승시 적립되는 포인트를 2배로 제공하는 이벤트도 진행해 가족여행객의 여행 부담을 낮출 계획이다. 또 중화권·동남아 노선에서는 추가 수하물 5㎏과 사전 좌석 구매 비용을 최대 50% 할인 제공해 짐이 많고 함께 앉기를 원하는 가족여행객들의 편의도 높일 예정이다.

제주항공은 홈페이지에 '가족 여행 안내' 전용 페이지를 개설해 가족 여행객들을 위한 각종 정보와 혜택을 제공하고 있다. 해당 페이지에는 유아 및 어린이 동반 승객과 고령의 부모님, 시청각 장애인, 반려동물 동반 여행까지 가족 여행 전반에 필요한 정보와 유용한 혜택 안내가 담겨 있다. 또 고객들이 자주 궁금해하는 사항과 혼동하기 쉬운 정보도 쉽게 확인할 수 있도록 구성해 가족 여행객의 이해를 돕고 있다.

제주항공 관계자는 "가족 여행은 준비 과정에서부터 고려해야 할 요소가 많은 만큼 실질적인 도움이 되는 혜택과 정보를 제공하고자 했다"며 "제주항공과 함께 여행 부담을 덜고 보다 편안한 여정을 즐기시길 바란다"고 말했다.