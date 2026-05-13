"타이어 교체, 지금이 기회"…한국타이어, 창립 85주년 기념 행사

한국타이어앤테크놀로지(62,200원 ▲400 +0.65%)는 15일부터 6월 13일까지 '한국타이어 페스타' 프로모션을 진행한다.

이번 행사는 티스테이션(T'Station), 더타이어샵(THE TIRE SHOP), 온라인 타이어 쇼핑몰 티스테이션닷컴, 네이버 공식 브랜드 스토어에서 진행한다. 한국타이어 창립 85주년을 기념해 고유가 시대 고객 부담을 낮추고, 고효율 타이어 사용 확대를 지원하기 위해 마련했다.

행사 기간 글로벌 통합 브랜드 '한국(Hankook)'에서 행사 제품 4개를 일괄 구매한 고객은 2만~7만원 상당의 신세계백화점 모바일 상품권이나 GS칼텍스 주유 상품권을 받는다. 행사 제품은 △플래그십 타이어 브랜드 '벤투스(Ventus)' △세계 최초 풀라인업 전기차 전용 타이어 브랜드 '아이온(iON)' △SUV(스포츠유틸리티차량) 전용 타이어 브랜드 '다이나프로(Dynapro)' △프리미엄 올웨더 타이어 브랜드 '웨더플렉스(Weatherflex)' △컴포트 타이어 브랜드 '키너지(Kinergy)' 등 '한국'의 12개 제품군이다.

같은 기간 제품 2개 이상 구매 고객을 대상으로 총 1085명에게 경품을 제공한다. 추첨을 거쳐 순금 10돈(1명), 순금 1돈(2명), 애플워치(3명), 배달의민족 1만원 상품권(80명), 스타벅스 커피 쿠폰(999명) 등을 제공한다.

아울러 한국타이어는 한국에너지공단과 협력해 '고효율 타이어 구매 이벤트'를 진행한다. '아이온' 제품 중 사계절용 타이어 '아이온 에보 AS(iON evo AS)', '아이온 에보 AS SUV(iON evo AS SUV)' 제품을 2개 이상 구매한 고객 대상으로 추첨을 통해 갤럭시 S26(1명), 갤럭시 워치8(2명), 갤럭시 버즈4(3명), 치킨 기프티콘(10명)을 추가 제공한다.

행사 타이어 구매 고객은 제품 장착 완료 후 카카오톡 알림톡으로 전송되는 링크를 통해 모바일 상품권, 경품 이벤트를 신청할 수 있다. 프로모션 관련 자세한 내용은 한국타이어 공식 홈페이지와 티스테이션닷컴 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.