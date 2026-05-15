월드컵에 뜨는 '아틀라스', 현대차 디스플레이에서도 본다

현대차의 'FIFA 월드컵 2026 디스플레이 테마'/사진=현대차

현대자동차가 다음 달 열리는 2026 북중미 월드컵을 기념해 'FIFA 월드컵 2026 디스플레이 테마'를 15일 선보였다.

이번 디스플레이 테마를 차량에 적용하면 계기판과 인포테인먼트 시스템 전반에 월드컵 특유의 감성과 분위기가 살아난다. 시동을 켜고 끌 때의 애니메이션, 일부 내비게이션 화면에서 보스턴다이나믹스의 '아틀라스'와 '스팟'이 함께하는 월드컵의 순간도 즐길 수 있다.

현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%)는 이번 테마에 모빌리티와 로보틱스 혁신을 통해 마주할 새로운 시대의 메시지를 담았다. 차량 내 디스플레이를 새로운 브랜드 접점으로 활용해 월드컵의 분위기를 일상적인 주행 경험에 녹여내고, 디스플레이 테마의 가치와 활용성을 강조한다는 계획이다.

이번 디스플레이 테마는 '블루링크 스토어'에서 10월 19일까지 무료 배포된다. 테마 이용을 희망하는 고객은 '마이현대' 애플리케이션에서 대표 차량을 등록한 후 내려받을 수 있다.

디스플레이 테마 적용 대상 차량은 쏘나타 디 엣지, 더 뉴 아이오닉 6, 아이오닉 9, 디 올 뉴 넥쏘, 더 뉴 투싼 등이다. 향후 12.3인치 클러스터와 12.3인치 내비게이션을 포함한 ccNC(connected car Navigation Cockpit) 인포테인먼트 시스템이 적용된 전 차종으로 확대할 예정이다.

지성원 현대차 브랜드마케팅본부장(부사장)은 "이번 디스플레이 테마에는 성장세대에게 꿈을 심어주는 월드컵의 의미와 함께 현대차 모빌리티 비전을 고객이 체험할 수 있도록 '미래는 지금 여기서부터(Next Starts Now)' 캠페인의 메시지도 담았다"고 말했다. 이어 "월드컵의 장기 파트너로서 고객이 모빌리티 경험을 통해 월드컵의 열기를 느낄 수 있는 새로운 시도를 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

한편 현대차는 이번 월드컵에 역대 최대 규모인 승용차 1000여대, 버스 500여대를 지원한다. 현장에 보스턴다이나믹스의 아틀라스와 스팟을 다양한 모습으로 등장시킬 계획이다.