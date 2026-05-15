"두나무에 1조 투자" 하나금융지주 주가는 주르륵...3%↓

하나금융지주(119,000원 ▼7,500 -5.93%)가 15일 장 초반 하락률을 3%대로 키웠다. 가상자산거래소 업비트 운영사 두나무 지분을 인수해 이곳 4대주주로 진입한다는 장전 공시가 악재로 소화되는 모양새다.

이날 오전 9시34분 한국거래소에서 하나금융지주는 전 거래일 대비 4500원(3.56%) 내린 12만2000원에 거래됐다.

은행주가 종목별 혼조를 빚는 가운데 약세가 두드러진다. 같은 시각 KB금융(155,600원 ▼400 -0.26%)은 1%대 강세, 우리금융지주(31,250원 ▼550 -1.73%)·BNK금융지주(17,320원 ▼180 -1.03%)는 강보합세를 기록했다.

신한지주(95,100원 ▼1,700 -1.76%)가 약보합세를 보이는 가운데, JB금융지주(24,950원 ▼700 -2.73%)·케이뱅크(5,430원 ▼120 -2.16%)·제주은행(11,250원 ▼650 -5.46%)·기업은행(20,900원 ▼400 -1.88%)은 1%대, 카카오뱅크(22,450원 ▼1,150 -4.87%)는 2%대 약세다.

하나금융지주는 이날 오전 8시9분 공시로 카카오인베스트먼트가 보유한 두나무 지분 가운데 228만4000주를 1조33억원에 인수한다고 밝혔다.

이번 인수를 통해 하나은행은 두나무 지분 6.55%를 보유한 4대 주주 지위를 확보하게 된다.