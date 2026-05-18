한국직업능력진흥원, AI스마트워크전문가 자격증 과정 신규오픈

한국직업능력진흥원이 디지털 전환 시대에 필요한 실무형 인재 양성을 위해 'AI스마트워크 전문가' 자격과정을 운영한다고 밝혔다.

최근 생성형 AI와 업무 자동화 기술이 다양한 산업 분야로 빠르게 확산되면서 기업 현장에서는 AI 활용 역량을 갖춘 인재에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 문서 작성, 콘텐츠 기획, 데이터 정리, 온라인 마케팅, 고객 응대 등 다양한 직무에서 AI 기반 협업 도구 활용이 중요해지며 관련 교육 수요도 증가하는 추세다.

이에 따라 한국직업능력진흥원은 실무 중심의 AI 활용 교육을 기반으로 한 'AI스마트워크 전문가' 과정을 개설하고 온라인 교육 운영에 나섰다. 해당 과정은 직장인, 예비 창업자, 프리랜서, 평생교육 분야 종사자 등 디지털 업무 역량 강화를 원하는 학습자를 대상으로 진행된다.

교육 과정은 생성형 AI 이해와 활용법을 비롯해 AI 기반 문서 작성, 프레젠테이션 기획, 콘텐츠 제작, 업무 자동화, 협업 툴 활용 등 현업에서 바로 적용 가능한 내용 중심으로 구성됐다.

한국직업능력진흥원 관계자는 "AI 기술은 특정 산업에 국한되지 않고 다양한 직무 환경에서 활용 범위가 확대되고 있다"며 "실무 중심의 교육 과정을 통해 학습자들이 실제 업무에 적용 가능한 AI 활용 역량을 갖출 수 있도록 운영할 계획"이라고 전했다.