KCC정보통신·시스원 이주용 명예회장, 한국경영학회 '경영자대상' 수상

- 대한민국 IT 산업 개척과 국가 전산화, 기술 혁신·사회공헌 아우른 공로 인정
- 한국 최초 컴퓨터 도입·주민등록 전산화·소프트웨어 수출 선도 및 920억 원 이상 사회 환원으로 지속가능 경영 철학 실천
KCC정보통신과 시스원은 이주용 명예회장이 한국경영학회가 수여하는 '제61회 2026년 대한민국 경영자대상'을 수상했다고 18일 밝혔다.
대한민국 경영자대상은 국내 경영학계를 대표하는 한국경영학회가 지속 가능한 성장과 산업 및 사회 기여, 기업가 정신 등을 종합 평가해 수여하는 권위 있는 상이다.
이 명예회장은 대한민국 정보통신(IT) 산업의 초석을 다지고 국가 전산화를 이끈 공로를 인정받았다. 이 명예회장은 1960년 한국인 최초로 IBM 본사에 입사한 후 국내에 정보기술을 도입했다. 1967년 한국전자계산소(현 KCC정보통신)를 창립해 최초의 프로그래밍 교육을 시작했으며, 주민등록 전산화와 철도 승차권 전산발매 시스템 등 국가 핵심 행정 시스템 현대화를 주도했다.
아울러 태국 철도청에 소프트웨어를 수출하며 국내 최초의 소프트웨어 수출 역사를 썼다. 미래 인재 육성을 위해 (재)미래와소프트웨어 등 장학재단을 설립하고 교육·의료·문화 분야에 총 920억 원 이상을 기부하며 사회적 책임을 실천한 점도 높이 평가받았다.
이날 시상식에는 이 명예회장을 대신해 부인 최기주 여사가 참석해 대리 수상했다. 최 여사는 "정보통신 산업 발전과 국가 전산화에 평생 헌신해 온 이 명예회장의 여정을 기려주셔서 감사하다"고 소감을 전했다.