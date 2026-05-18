벤츠가 성수에 간 이유…"미래 지향성 닮았다"

마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표는 18일 서울 성수동 '메르세데스-벤츠 스튜디오 서울'에서 열린 기자간담회에서 발표를 하고 있다./사진제공=메르세데스-벤츠 코리아

"성수는 문화와 기술, 퍼포먼스가 모두 어우러진 트렌드 세터이자 미래지향적인 분위기를 지닌 곳입니다. 성수는 메르세데스-벤츠(이하 벤츠)의 지향점과 닮아 있습니다."

마티아스 바이틀 벤츠 코리아 대표는 18일 서울 성수동 '벤츠 스튜디오 서울'에서 열린 기자간담회에서 이같이 말했다.

'벤츠 스튜디오'는 벤츠가 자동차 탄생 140주년을 맞아 고객 접점을 확대하고 브랜드 경험을 강화하기 위해 올해 전 세계 18개 주요 도시에서 진행하는 글로벌 이니셔티브다. 벤츠 스튜디오 서울은 코펜하겐, 스톡홀름, 도쿄, 프라하에 이어 5번째로 문을 열었다. 올해 하반기 국내에 출시될 총 11개의 신규 모델을 이곳에서 선보인다.

메르세데스-벤츠 스튜디오 서울 전경./사진제공=메르세데스-벤츠 코리아

외관 디자인은 독일 바덴뷔르템베르크주 만하임에 위치한 칼 벤츠의 공장에서 영감을 받아 브랜드 헤리티지를 현대적으로 재해석했다. 실내 공간은 벤츠의 '웰컴 홈' 콘셉트를 바탕으로 방문객들이 브랜드와 자연스럽게 교감하고 편안하게 머물 수 있도록 조성했다. 전 세계에 문을 여는 스튜디오들은 모두 다른 컨셉으로 디자인·운영된다.

이상국 벤츠 코리아 디지털·마케팅·커뮤니케이션 부문 총괄 부사장은 "차량을 판매하는 전시장과 달리 스튜디오는 고객에게 브랜드 경험의 접점을 넓혀주기 위한 공간"이라며 "전기차 관련 콘텐츠들도 계속해서 이곳에서 만들어갈 예정"이라고 전했다.

메르세데스-벤츠 스튜디오 서울 라운지./사진제공=메르세데스-벤츠 코리아

전시 공간은 △모빌리티의 탄생을 조명하는 '디 오리진(The Origin)' △대표적인 벤츠 모델과 브랜드와 함께한 시대별 아이콘들을 조명하는 '디 아이콘(The Icon)' △140년 혁신의 역사를 담은 디지털 아카이브 공간 '더 베스트 오어 낫씽(The Best or Nothing)' △빛, 소리, 향이 결합된 몰입형 감각 체험 공간 '더 센스(The Senses)' 등 4개 구역으로 구성돼 있다.

방문객들은 브랜드의 시작부터 미래 비전까지 다양한 전시와 디지털 콘텐츠, 감각형 체험 요소로 벤츠 브랜드의 세계를 경험할 수 있다. 이와 함께 라운지 공간에서는 신차를 포함한 벤츠의 다양한 차량 라인업도 접해볼 수 있다.