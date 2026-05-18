메이저맵, 중기부 '딥테크 팁스' 선정...지식그래프 기술력 인정받아

학과·진로 정보 플랫폼 메이저맵(대표 이중훈)이 중소벤처기업부의 민간투자 주도형 기술창업 지원 프로그램 '딥테크 팁스(Deep-tech TIPS)'에 최종 선정됐다고 밝혔다.

딥테크 팁스는 중기부의 '초격차 스타트업 1000+ 프로젝트'의 일환으로, 기술력과 사업성, 글로벌 성장 가능성을 평가해 선정 기업에 3년간 최대 15억 원 규모의 연구개발(R&D) 자금을 지원하는 프로그램이다. 메이저맵은 팁스 운영사 탭엔젤파트너스의 추천을 통해 이번 과제에 선정됐다.

메이저맵은 지식그래프(Knowledge Graph) 기술력을 핵심 경쟁력으로 인정받았다. 회사는 대규모 언어모델(LLM)의 환각 현상과 정보 신뢰성 한계를 구조화된 지식그래프로 보완하는 기술을 보유하고 있다. 특히 학과·전공·직업·대학 간 관계를 연결해 개인 맞춤형 진로 정보를 제공하는 데 강점을 갖고 있다.

메이저맵은 이번 지원을 바탕으로 기존 학과 정보 서비스를 넘어 진로 정보와 대학 입시 정보를 아우르는 통합 플랫폼으로 사업 영역을 확대할 계획이다.

이중훈 메이저맵 대표는 "LLM 시대에 더욱 중요해진 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 교육 시장에 제공하겠다"며 "학생 누구나 자신의 진로를 쉽게 탐색할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

한편 메이저맵은 IBK기업은행의 창업 육성 플랫폼 IBK창공 마포 12기 졸업기업으로, IBK창공 공동운영사인 신기술금융회사 시너지아이비투자가 함께 육성을 지원하고 있다.